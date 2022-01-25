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25.01.2022 15:08
Рубрика: Общество

Легойда опроверг перевод всех мероприятий в храмах Москвы в онлайн-режим

Текст: Елена Яковлева

Информация о том, что Русская православная церковь переводит в онлайн все массовые мероприятия в храмах Москвы, не соответствует действительности, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Фото: Сергей Красноухов/ ТАСС
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- 22 января, ввиду распространения нового штамма коронавирусной инфекции и рекордного роста заболеваемости в городе Москве, первым викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополитом Воскресенским Дионисием разослано циркулярное письмо с просьбой усилить контроль за профилактическими мерами на приходах и в монастырях Московской епархии, - пояснил ситуацию Владимир Легойда в своем Telegram-канале, уточнив, что в письме рекомендуется перевести в онлайн-режим некоторые воскресные школы, а также воздержаться от соборных служб с участием клириков разных храмов.

- Таким образом, заголовок, который сегодня с утра использовали ряд СМИ, что Церковь "переводит в онлайн все массовые мероприятия в храмах Москвы", искажает действительность, - подчеркнул Владимир Легойда.

Он также пояснил, что в соответствии с нормами, регулирующими проведение массовых мероприятий в Москве, "массовое мероприятие - это требующее согласования с органами исполнительной власти г. Москвы разовое массовое культурно-просветительное, театрально-зрелищное, спортивное или рекламное мероприятие".

- Не нужно быть юристом, чтобы из этого определения понять, что Церковь вообще не проводит "массовых мероприятий в храмах", во всяком случае по предмету своей деятельности как религиозная организация, - написал Владимир Легойда.

О том, что богослужебная деятельность не является "массовым мероприятием" и не может быть переведена "в онлайн", многократно говорилось с начала коронавирусных ограничений. Точно так же, как, например, невозможно перевести "в онлайн" обед, завтрак или ужин.

Но церковно-приходская деятельность культурно-просветительского содержания - кружки, секции, уроки, лекции - подчиняется тем же законам и ограничениям, что деятельность других негосударственных организаций.

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