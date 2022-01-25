ЛНР: ВСУ готовятся к боевым действиям в Донбассе

Украинская армия явно готовится к ведению активных боевых действий в Донбассе. Об этом заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

По его словам, которые приводит Луганский информационный центр, ВСУ активизировали свою деятельность по всей Украине, отмечается переброска в Донбасс групп сил специальных операций, увеличение интенсивности объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ. Разведка ЛНР зафиксировала передвижение техники в зоне так называемой операции объединенных сил. В военных госпиталях подготовлены дополнительные места для приема больных и раненых.

"Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную обстановку. Все приведенные данные показывают, что украинская армия ведет подготовку к переходу к активным боевым действиям", - заявил Лещенко.

Он также обратил внимание, что "стягивание сил и средств украинской стороной в зону так называемой операции объединенных сил на Донбассе тщательно скрывается". Так, в районе населенного пункта Золотое подавляются сигналы каналов управления беспилотников наблюдательной миссии ОБСЕ. По словам Лещенко, это делает "в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники ВСУ". Там же были установлены знаки о минной опасности, чтобы не допустить к населенному пункту патрули СММ ОБСЕ.