В мире
25.01.2022 12:26
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко оценил возросшую роль белорусских ученых

На возросшую роль ученых, которая сегодня гораздо шире рамок привычных научных исследований, обратил особое внимание Александр Лукашенко, выступая во вторник, 25 января, на заседании-совещании с Национальной академией наук Беларуси. Торжественную церемонию вручения академических званий и государственных наград во Дворце Независимости, сообщает пресс-служба президента, предварил большой разговор о науке.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Каждый из вас - личность в истории. Во многом вы формируете мировоззрение нации. Очень важно, чтобы ваши действия и поступки отвечали интересам государства", - заявил президент, обращаюсь к научной элите страны. Особую актуальность, по его словам, это приобретает сегодня, когда страна находится на важном историческом этапе, который оратор назвал судьбоносным и даже переломным.

А людей, которые посвящают свою жизнь тяжелейшему труду ученого, он назвал золотым фондом нации, констатировав, что история белорусской науки пишется уже почти треть века. В стране разрабатываются современные технологии, реализуются инновационные проекты.

Именно результаты научных открытий, по его словам, "предопределили достижения Беларуси в таких отраслях, как космос, информационная безопасность, машиностроение, энергетика, точное земледелие и многих других. Заметно продвинулись ученые в создании новых лекарств и методик в онкологии, травматологии, лечении инфекционных болезней, кардиологии, применении стволовых клеток, трансплантологии".

А говоря о внешней торговле, он уточнил, что РБ входит в число лидеров по экспорту продуктов питания. "Несмотря на ограничительные меры и глобальный экономический спад, вызванный локдаунами, мы впервые заработали $7 млрд на продовольствии. И заработали бы гораздо больше, если бы соблюдали технологии, использовали адаптированные к нашим условиям белорусские сорта. Но в любом случае - сегодня мы обеспечиваем продовольственную безопасность страны", - подчеркнул Лукашенко.

Правда, он считает, что по-прежнему недостаточна результативность кооперации науки с конкретными предприятиями, вузами и технопарками: "Многие поручения по этому направлению не выполнены. Какие проблемы в связи с этим, какие нужны помощь, поддержка?", - задал вопрос президент.

Кстати, учитывая современные эпидемиологические вызовы, он напомнил, что стране нужна мощная база для производства вакцин. Обращаясь к участникам встречи, оратор признался, что поначалу сомневался, что в стране удастся наладить производство собственной вакцины. Но ученые проявили решительность, и Лукашенко выразил уверенность, что в республике будет вовремя введен завод по ее производству.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Говоря о расширении горизонтов исследовательских процессов, президент уделил большое внимание и необходимости сохранения преемственности и поиска способной молодежи в научной сфере. Очень важно, пояснил свою позицию белорусский руководитель, чтобы цепочка "школа - вуз - академические институты" работала реально, конкретно и результативно".

В этой связи он поинтересовался у научного сообщества, как идет процесс поиска молодых талантов. "Таких детишек нужно буквально за руку вести к профессии ученого. Иначе в будущем новые Алферовы, Борисевичи и Высоцкие у нас не появятся, - полагает белорусский лидер. - А это и есть решение глобальной проблемы сохранения и развития научных школ. За каждым из вас, уважаемые академики, члены-корреспонденты, доктора и профессора, должны идти ученики. Именно они и являются подтверждением жизнеспособности ваших идей".

К сожалению, отметил белорусский лидер, успехи республики всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. "Наши успехи, естественно, не в радость нашим конкурентам, прежде всего геополитическим. Наука - тоже сфера конкуренции, - заявил он. - Однако вопреки санкциям, с которыми мы живем и развиваемся в это время, мы многого достигли. Теперь ситуация усложняется и пандемией ковида, новым витком экономического, политического шантажа, нагнетаемой военной истерии на белорусских границах".

Остановился в своем выступлении президент и на процессах, которые происходят в информационной и технической сферах. "Знания и технологии обновляются стремительно. Кто в этой гонке проиграет - рискует потерять все, в том числе и страну. По сути, у нас нет другого выбора - мы должны быть среди лидеров. Это, уважаемые ученые, вопрос не только ваших научных амбиций, но и сохранения государственности и белорусской нации. Не выбьемся в лидеры, отстанем, остановимся - упадем, затопчут", - резюмировал Лукашенко.

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