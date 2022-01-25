Лукашенко оценил возросшую роль белорусских ученых

На возросшую роль ученых, которая сегодня гораздо шире рамок привычных научных исследований, обратил особое внимание Александр Лукашенко, выступая во вторник, 25 января, на заседании-совещании с Национальной академией наук Беларуси. Торжественную церемонию вручения академических званий и государственных наград во Дворце Независимости, сообщает пресс-служба президента, предварил большой разговор о науке.

"Каждый из вас - личность в истории. Во многом вы формируете мировоззрение нации. Очень важно, чтобы ваши действия и поступки отвечали интересам государства", - заявил президент, обращаюсь к научной элите страны. Особую актуальность, по его словам, это приобретает сегодня, когда страна находится на важном историческом этапе, который оратор назвал судьбоносным и даже переломным.

А людей, которые посвящают свою жизнь тяжелейшему труду ученого, он назвал золотым фондом нации, констатировав, что история белорусской науки пишется уже почти треть века. В стране разрабатываются современные технологии, реализуются инновационные проекты.

Именно результаты научных открытий, по его словам, "предопределили достижения Беларуси в таких отраслях, как космос, информационная безопасность, машиностроение, энергетика, точное земледелие и многих других. Заметно продвинулись ученые в создании новых лекарств и методик в онкологии, травматологии, лечении инфекционных болезней, кардиологии, применении стволовых клеток, трансплантологии".

А говоря о внешней торговле, он уточнил, что РБ входит в число лидеров по экспорту продуктов питания. "Несмотря на ограничительные меры и глобальный экономический спад, вызванный локдаунами, мы впервые заработали $7 млрд на продовольствии. И заработали бы гораздо больше, если бы соблюдали технологии, использовали адаптированные к нашим условиям белорусские сорта. Но в любом случае - сегодня мы обеспечиваем продовольственную безопасность страны", - подчеркнул Лукашенко.

Правда, он считает, что по-прежнему недостаточна результативность кооперации науки с конкретными предприятиями, вузами и технопарками: "Многие поручения по этому направлению не выполнены. Какие проблемы в связи с этим, какие нужны помощь, поддержка?", - задал вопрос президент.

Кстати, учитывая современные эпидемиологические вызовы, он напомнил, что стране нужна мощная база для производства вакцин. Обращаясь к участникам встречи, оратор признался, что поначалу сомневался, что в стране удастся наладить производство собственной вакцины. Но ученые проявили решительность, и Лукашенко выразил уверенность, что в республике будет вовремя введен завод по ее производству.

Говоря о расширении горизонтов исследовательских процессов, президент уделил большое внимание и необходимости сохранения преемственности и поиска способной молодежи в научной сфере. Очень важно, пояснил свою позицию белорусский руководитель, чтобы цепочка "школа - вуз - академические институты" работала реально, конкретно и результативно".

В этой связи он поинтересовался у научного сообщества, как идет процесс поиска молодых талантов. "Таких детишек нужно буквально за руку вести к профессии ученого. Иначе в будущем новые Алферовы, Борисевичи и Высоцкие у нас не появятся, - полагает белорусский лидер. - А это и есть решение глобальной проблемы сохранения и развития научных школ. За каждым из вас, уважаемые академики, члены-корреспонденты, доктора и профессора, должны идти ученики. Именно они и являются подтверждением жизнеспособности ваших идей".

К сожалению, отметил белорусский лидер, успехи республики всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. "Наши успехи, естественно, не в радость нашим конкурентам, прежде всего геополитическим. Наука - тоже сфера конкуренции, - заявил он. - Однако вопреки санкциям, с которыми мы живем и развиваемся в это время, мы многого достигли. Теперь ситуация усложняется и пандемией ковида, новым витком экономического, политического шантажа, нагнетаемой военной истерии на белорусских границах".

Остановился в своем выступлении президент и на процессах, которые происходят в информационной и технической сферах. "Знания и технологии обновляются стремительно. Кто в этой гонке проиграет - рискует потерять все, в том числе и страну. По сути, у нас нет другого выбора - мы должны быть среди лидеров. Это, уважаемые ученые, вопрос не только ваших научных амбиций, но и сохранения государственности и белорусской нации. Не выбьемся в лидеры, отстанем, остановимся - упадем, затопчут", - резюмировал Лукашенко.