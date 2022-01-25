Лукашенко прокомментировал ситуацию с беженцами на границе

И спустя почти три месяца после эскалации ситуации с беженцами на белорусско-польской границе миграционная проблема не решена, а мигранты продолжают свои попытки попасть через РБ в страны Евросоюза. Свою озабоченность сложившейся ситуацией Александр Лукашенко высказал 25 января на заседании-совещании с Национальной академией наук Беларуси, информирует пресс-служба президента.

Опровергая утверждения западных оппонентов, глава государства подчеркнул, что власти РБ не провоцировали исход из стран Ближнего Востока. Тем не менее, по его словам, беженцы "как шли, так и идут".

Но если раньше они "летали на самолетах, сейчас пешком пошли, просачиваются каждые сутки", - добавил он, уточнив, что только за прошлую неделю было заявлено о том, что до 200 человек перешло в Польшу, Литву и Латвию. В этой связи белорусский руководитель подчеркнул, что этот вопрос надо решать кардинально. Причем, пояснил Лукашенко, решать его надо там, "где сожгли, убили их родственников, разорили их страны. Не решим ту проблему - все время будут люди тянуться сюда".

Кстати, напомнил президент и о решении Брюсселя свернуть сотрудничество с Беларусью по пограничным вопросам, в то время как ранее именно ЕС настаивал на заключении договора о реадмиссии. "На коленях просили нас: давайте договор заключим. Договорились. Они пообещали построить для этого жилье беженцам. Лагеря. Все бросили, перестали финансировать, свернули всякую работу с нами по пограничным вопросам. Ну так, пожалуйста".

Обратил внимание Лукашенко и еще на один немаловажный факт: беженцы идут в ЕС не только через Беларусь или по известному маршруту через Средиземное море. Они идут и через Украину, но оппоненты выбрали Беларусь, чтобы устраивать системные провокации. Он рассказал в этой связи и про стрельбу по государственным знакам на белорусской границе. "Казалось бы, мелкие факты. Но как пограничник скажу, что все начинается с этих мелочей", - резюмировал верховный главнокомандующий.