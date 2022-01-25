Массовое отключение электричества произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане

Во вторник, 25 января, сразу несколько регионов Казахстана, Киргизии и Узбекистана столкнулись с серьезными перебоями с электричеством. Об этом пишут местные СМИ. Как сообщает АКИpress, масштабный "блэкаут" в регионе, по предварительным данным, может быть связан с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.

Сообщается, что днем 25 января отключение электричества произошло в Ташкенте и в некоторых других узбекских городах. При этом мобильная связь в республике продолжает работать. В Казахстане об отсутствии электроэнергии сообщили жители Алма-Аты, Жамбылской и Туркестанской областей, передает Tengrinews.

Также большая часть столицы Киргизии осталась без электричества из-за сбоя в энергосистеме, очевидцы сообщают об отключениях по всей стране, передает с места событий корреспондент РИА Новости. Свет отключился после полудня по местному времени. В это же время пропал дым из труб теплоэлектроцентрали, снабжающей Бишкек электричеством. В городе не работают светофоры, в многоэтажках нет воды из-за отключения насосных станций, передает агентство. Без света остались город Ош и Чуйская область. В министерстве энергетики Киргизии пока затруднились назвать причину сбоя. "Мы работаем над этим", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.