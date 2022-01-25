Михаил Мишустин обсудил строительство новых автотрасс

Правительство за прошлый год перевыполнило планы по дорожному строительству и намерено поддерживать этот темп. В частности, новая федеральная трасса М-12 может быть сдана в два раза быстрее нормативных сроков.

В стране продолжается строительство дорог и необходимой инфраструктуры, формируется опорная сеть, которая свяжет федеральные, региональные и местные дороги, где идет основной транспортный поток, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

План на 2021 год был перевыполнен, отметил зампред правительства Марат Хуснуллин: "Профинансировали почти 1,2 миллиарда рублей. Общее финансирование у нас составило 99,7 процента". На всех объектах, включенных в опорную сеть, развернуты работы: идет либо проектирование, либо строительство.

В конце декабря средства для строительства трасс и инфраструктуры на 2022 год были доведены до всех регионов. "Порядка 70 процентов всех регионов законтрактовалось по дорожным работам. Это нам позволяет с уверенностью сказать, что планы этого года будут выполнены в полном объеме", - подчеркнул Хуснуллин.

Уже с третьего января - в самый разгар новогодних каникул - рабочие вышли на строительство новой федеральной трассы М-12. Она свяжет Москву, Нижний Новгород, Казань и дальше потянется на Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. В общей сложности на всем протяжении будущей дороги задействованы 11 тысяч строителей и четыре тысячи единиц техники. Все силы, по словам вице-премьера, мобилизованы на то, чтобы сдать М-12 в два раза быстрее нормативных сроков: "Примерно за три года мы планируем полностью эту трассу построить". "Нулевой" участок М-12 должен быть запущен в начале этого года.

По поручению президента правительство продолжает развитие Центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы. Почти 11 миллиардов рублей выделят на строительство новой развязки на ЦКАД между Можайским и Минским шоссе, сообщил Михаил Мишустин. "Эту дорогу многие жители очень ждут. Она позволит сократить время в пути на новом участке с одного часа до восьми минут", - подчеркнул он.

Кабмин выделит почти 11 миллиардов рублей на строительство новой развязки на ЦКАД

В первоначальном проекте ЦКАД развязки не было, напомнил Марат Хуснуллин. Решение о ее строительстве приняли после обращений граждан к президенту с просьбой улучшить транспортную обеспеченность участка. За полгода была подготовлена проектно-сметная документация. В первых числах февраля пройдет конкурс на определение подрядчика. "И до середины 2024 года настроены построить эту развязку", - заявил зампред правительства.

Михаил Мишустин обратил внимание на два момента. Строительство дорог и ремонт отдельных участков должны идти с соблюдением всех сроков. "И конечно, нужно внимательно контролировать и качество полотна, чтобы оно служило долго", - заметил премьер.

На совещании глава правительства сообщил также об утверждении правил предоставления грантов на поддержку образовательно-производственных кластеров. Их создание предусмотрено в рамках новых социально-экономических инициатив, которые были разработаны для достижения национальных целей развития. Центры станут местом партнерства колледжей и техникумов с профильными предприятиями реального сектора экономики. "Они позволят сформировать поток специалистов по направлениям, которые востребованы бизнесом, - под целевой заказ и с соответствующим обновлением образовательных программ и учебных планов, а также требованиями к квалификации выпускников", - пояснил премьер-министр.

В ближайшие три года должны появиться 210 кластеров. Отбор проектов будет проводить министерство просвещения на конкурсной основе. "Из федерального бюджета каждый из победителей получит 100 миллионов рублей. Остальные ресурсы смогут добавить предприятия-партнеры", - сказал Мишустин.

Между тем

Правительство упростило правила закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Фонд "Круг добра" сможет приобретать их сразу же после регистрации в России, еще до поступления на рынок, сообщил Михаил Мишустин о подписанном постановлении. Это в том числе касается "Золгенсмы" - самого дорогого лекарства в мире для лечения спинальной мышечной атрофии. В декабре завершились процедуры, необходимые для его официального применения в России.

"Теперь фонд поможет быстрее предоставлять детям этот и другие препараты. Важно не допустить задержек с поставками, особенно в случаях, когда терапия должна быть непрерывной или когда ее нужно начать как можно скорее", - подчеркнул глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

В 2022 году на помощь серьезно больным детям в федеральном бюджете предусмотрено почти 80 миллиардов рублей. "Это на 30 процентов превышает уровень прошлого года, а значит, необходимое лечение получат еще больше маленьких пациентов", - заключил премьер.