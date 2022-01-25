Михаил Мишустин: Стратегические инициативы - мощный стимул для развития страны

Во вторник, 25 января, премьер-министр Михаил Мишустин начал серию совещаний по реализации 42 стратегических инициатив социально-экономического развития, утвержденных в октябре для более эффективного достижения национальных целей. Глава правительства хотел услышать, что удалось сделать за прошлый год и чего планируется достичь в новом.

Все инициативы разделены на шесть блоков: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и "государство для граждан". "Сейчас их реализация, коллеги, - приоритет нашей с вами совместной работы, - подчеркнул глава кабмина. - Каждая из них решает совершенно конкретные задачи по улучшению качества жизни людей, развитию экономики и социальной сферы".

"Правительственные инициативы являются мощным стимулом для развития страны", - заявил Мишустин. Работа над ними началась еще в прошлом году. До конца декабря министерства и ведомства утвердили необходимые федеральные проекты, что позволило исполнителям оперативно получить финансирование. На первом совещании рассмотрели 14 инициатив по четырем направлениям: строительство, цифровая трансформация, спорт, наука и образование.

Города в движении

Инициатива "Мобильный город" сформирована для повышения качества транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах. В прошлом году утверждены рекомендации по оптимизации транспортных систем в городских агломерациях, в 14 городов поставлено 477 новых автобусов и троллейбусов, напомнил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По поручению президента до 1 марта будет утверждена единая программа развития общественного транспорта. Благодаря бюджетным кредитам в этом году стартуют крупные транспортные объекты: строительство станции метрополитена "Театральная" в Самаре, продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде и организация метротрамвая в Челябинске. Всего по линии общественного транспорта 20 регионам на проекты одобрено более 160 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов.

К 2030 году правительство намерено обновить в городских агломерациях 100 процентов автобусов большого класса, 80 процентов трамваев и модернизировать такой же процент трамвайной инфраструктуры.

Госуслуги в минутах

В федеральном проекте "Цифровые услуги и сервисы онлайн" объединены сразу три стратегические инициативы: "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн" и "Электронный документооборот". К 2030 году он обеспечит возможность цифровой идентификации при получении любых услуг для 75 миллионов граждан. "Сдача биометрии будет производиться только по желанию гражданина, абсолютно добровольно", - подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В цифровом профиле станут доступными более 150 видов сведений, которые будут передаваться через портал госуслуг. 100 новых услуг переведут в онлайн, для чего все информационные системы госорганов будут интегрированы с личным кабинетом портала.

Многое сделано уже в прошлом году, заявил зампред правительства. Единая биометрическая система получила статус государственной информационной. "В рамках перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид уже обеспечен перевод 103 услуг, и к концу года 173 услуги будут доступны для наших граждан", - рассказал Чернышенко.

В части электронного документооборота приняты два закона, которые обеспечат полный переход на него в кадровом и судебном производстве. Мобильное приложение "Госключ" дало возможность подписания документов в электронном виде. С его помощью подписано уже более 100 тысяч документов.

Стратегическая инициатива "Национальная система пространственных данных" уделяет большое внимание трансформации, в том числе цифровой, деятельности Росреестра. В этом году планируется обеспечить доступность всех массовых услуг ведомства через портал госуслуг. "Срок кадастрового учета и регистрации прав будет сокращен до трех дней", - подчеркнул Марат Хуснуллин. К 2024 году за один день начнут рассматривать 90 процентов заявлений о регистрации ипотеки, поданных в электронном виде.

К 2030 году все 100 процентов услуг Росреестра станут доступны в электронном виде. "Срок оказания электронных услуг сократится до одного дня и до одной минуты для отдельных услуг", - обещает вице-премьер.

Кадры с "цифровых кафедр"

Масштабные задачи по цифровизации экономики сегодня упираются в дефицит кадров. Сейчас в стране, заявил Дмитрий Чернышенко, не хватает около одного миллиона IT-специалистов. Проблему должна решать стратегическая инициатива по подготовке кадров для IT-сферы.

В вузах, участвующих в программе "Приоритет-2030", уже создаются "цифровые кафедры". В этом году на них зачислят более 80 тысяч студентов, к 2024 году - более 385 тысяч студентов. К 2030 году дополнительную квалификацию по IT-профилю получат 1,135 миллиона студентов.

В течение года в цифровой формат переведут еще70 массовых социально значимых госуслуг

Начато обучение программированию среди школьников 8-11 классов. В прошлом году пилотный проект прошел в 10 регионах, к обучению приступили 10,5 тысячи учащихся. "По первым результатам "пилота" мы уже поняли, что с онлайн-курсами особых сложностей нет, и поэтому готовы рассматривать и офлайн-форму обучения", - сказал зампред правительства.

Вопрос кадров стоит и перед стратегической инициативой "Передовые инженерные школы". Она нацелена на ликвидацию разрыва между спросом и предложением высококвалифицированных кадров. В партнерстве с крупными отечественными компаниями в стране создадут 30 инженерных школ нового поколения. "Мы рассчитываем подготовить в течение восьми лет не менее 10 тысяч специалистов, и уже в этом году запустили "пилот" для лучших студентов магистерских программ", - напомнил вице-премьер.

Умный спорт

Через инициативу "Бизнес-спринт" правительство рассчитывает сформировать в городах и селах современную спортивную инфраструктуру для ежедневных занятий спортом. "Ключевым результатом станет создание для граждан к 2030 году около 1,5 тысячи умных спортивных площадок и объектов в шаговой доступности. Вдвое планируется увеличить протяженность в стране велодорожек и пешеходных трасс с возможностью их использования зимой под лыжные трассы", - перечислил Дмитрий Чернышенко ряд целевых показателей. Для финансового обеспечения проекта будет выделено около 16 миллиардов рублей. На ближайшем заседании кабмин распределит средства регионам - 9,1 миллиарда до 2024 года.

Михаил Мишустин напомнил: чтобы добиться запланированных достижений, были назначены персонально ответственные должностные лица - на уровне не ниже замминистра.