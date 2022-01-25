Минцифры: Данные пользователей "Госуслуги СТОП Коронавирус" - в безопасности

Минцифры начало проверку по факту появления сообщений в телеграм-каналах об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус".

Как сообщили "РГ" в ведомстве, личным данным пользователей приложения ничего не угрожает.

"В сообщениях говорится про утечку публично доступных обезличенных маскированных данных (первые буквы ФИО, дата рождения и четыре последние цифры паспорта). Для того, чтобы воспользоваться QR-кодом с этими данными, необходимо предъявить удостоверение личности. В самой базе приложения персональные данные граждан не содержатся. При этом выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность. Подтверждаем, что угроз для безопасности личных данных нет", - сообщили в Минцифры.

В Минцифры особо отметили, что в самой базе приложения персональные данные граждан не содержатся. При этом выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность. В связи с этим подтвердить валидность этих данных не представляется возможным.

Ранее появились сообщения о том, что база QR-кодов привитых от коронавируса россиян появилась в продаже на одном из хакерских форумов. Анонимный продавец утверждал, что данные были получены из приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус" и охватывают 48 миллионов человек.