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25.01.2022 23:58
Рубрика: Экономика

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке вина

Текст: Татьяна Карабут
Минпромторг предложил провести с 1 июня 2022 по 31 августа 2023 года эксперимент по маркировке отдельных видов алкогольной продукции. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: Макс Ветров / РИА Новости Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В частности, речь идет о винах виноградных натуральных, включая крепленые (за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов), вермутах и виноградных натуральных винах с добавлением растительных или ароматических веществ, сброженных игристых напитках и неигристых с фактической концентрацией спирта более 7%, смесях сброженных напитков и безалкогольных напитков, спиртовых настойках, ликерах и прочих спиртных напитках.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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В числе целей эксперимента авторы проекта называют "апробацию полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации отдельных видов алкогольной продукции для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту отдельных видов алкогольной продукции, в том числе контрафактных, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей".

Сейчас в России уже проходит эксперимент по маркировке пива. Он начался с 1 апреля 2021 года и должен закончиться 31 августа 2022 года. Минпромторг подготовил проект постановления правительства, по которому предполагается введение обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков в специализированной упаковке с 1 сентября 2022 года, для продажи конечному потребителю - с 1 декабря 2022 года.

Цифровая маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара. С ее помощью государство борется с нелегальной продукцией. Сейчас уже маркируется молочная продукция, табак, лекарства, шубы и другие товары. Ранее Виктор Евтухов рассказывал "РГ", что доля нелегального пива на рынке, по разным оценкам, может составлять от нескольких процентов до 30%. Правительство намерено постепенно расширять перечень маркируемой продукции.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Госрегулирование оборота алкоголя

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