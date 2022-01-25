Минсельхоз: Господдержка молочной отрасли сохранится на уровне 2021 года

Минсельхоз рассчитывает, что уровень поддержки молочной отрасли в 2022 году будет сопоставим с 2021 годом, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на съезде "Союзмолоко".

По его словам, пока в России производится 84% молока от потребности, хотя Доктриной продовольственной безопасности предусмотрен минимальный порог в 90%. В связи с этим отрасли требуется комплекс мер по стимулированию производства молока и молочных продуктов.

Дмитрий Патрушев рассказал, что в 2020 году объем господдержки превысил 38 млрд рублей, в 2021 году отрасли был предоставлен сопоставимый уровень поддержки. При этом в прошлом году дополнительно было выделено 10,6 млрд рублей для возмещения затрат на приобретение кормов - эту меру министерство рассчитывает сохранить в 2022 году.

С 2021 года предусмотрено возмещение прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию предприятий по производству сухих молочных продуктов для экспортных проектов. Правительством принято решение о совмещении этого механизма с льготными инвесткредитами. Для поддержки переработчиков в связи с введением обязательной маркировки с 2021 года предусмотрены льготные кредиты, которые позволяют отчасти компенсировать затраты бизнеса на внедрение маркировки. Также в рамках стимулирующей субсидии с 2021 года введено новое направление - переработка молока КРС, козьего и овечьего в молочную продукцию. В этом году на это выделено более 1 млрд рублей.

Кроме того, в рамках компенсации капитальных затрат (CAPEX) на строительство комплексов было отобрано 78 проектов на 83,5 тыс. ското-мест. Министр напомнил, что два года назад звучала мысль отказаться от этой меры поддержки - в Минсельхозе и правительстве настаивали на ее отмене, как не слишком эффективной. Однако, учитывая недостаток молока в стране, решено было ее продлить. Эту меру сохранят и на 2022 год. При этом сейчас Минсельхоз прорабатывает возможность увеличить размер компенсаций на создание одного ското-места - в 2015 году были заложены параметры возмещения, исходя из стоимости 450 тыс. рублей на ското-место. Сейчас документы находятся на межведомственном согласовании, уточнил министр.

Также на согласовании находятся документы для получения CAPEX на оборудование для маркировки.