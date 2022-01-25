Минсельхоз не нашел предпосылок для существенного роста цен на хлеб

В Минсельхозе не увидели предпосылок для существенного подорожания хлеба и хлебобулочных изделий. Тогда как отдельные случаи пересмотра цен на хлеб в ведомстве назвали стандартной практикой взаимоотношения торговых сетей и производителей.

"В настоящее время отсутствуют предпосылки для существенного удорожания хлебобулочной продукции. При этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции, что является стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Министерство напомнило, что для стабилизации цен на зерно и продукты его переработки правительством ранее был принят целый комплекс мер, включающий "плавающую" экспортную пошлину на основные зерновые культуры, а также экспортную квоту, которая будет применяться во второй половине сельхозсезона. Кроме того, в прошлом году мукомольные и хлебопекарные предприятия получили дополнительные субсидии в размере 4,7 млрд рублей, добавили в ведомстве. В результате, по итогам прошлого года темпы роста стоимости зерна, хлеба и муки были ниже уровня общей инфляции. А за последний месяц цены на продовольственную пшеницу демонстрировали околонулевую динамику, уточнили в Минсельхозе.

Ранее СМИ распространили информацию, что российское подразделение финской компании Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен. С 1 февраля цены на продукцию компании вырастут от 16,5% до 30% в зависимости от категории.

По данным Росстата, с начала 2022 года наблюдается рост цен на муку пшеничную (0,6%) и хлеб из пшеничной муки различных сортов (0,4%), а также макароны (1%).