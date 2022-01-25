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Текст:   Марина Трубилина 
12:12 25.01.2022

Минстрой: Идея пустить пенсионные накопления на жилье требует проработки

Предложение об использовании пенсионных накоплений для покупки жилья требует детальной проработки, заявили в пресс-службе Минстроя.

"Вопросы использования пенсионных накоплений, как и вопросы, связанные с обеспечение жильем, являются чувствительными для граждан, - отметили в ведомстве. - В этой связи любые инициативы в данном направлении требуют детальной проработки, проводимой при совместном участии уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и общественных сообществ, для обеспечения защиты и сохранения прав и свобод граждан".

В ведомстве ознакомятся с предложением об использовании пенсионных накоплений на приобретение жилья и земельных участков, а также строительство, после чего Минстрой представит свою позицию.

С инициативой использовать пенсионные накопления для покупки или строительства жилья обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину одна из риелторских компаний, сообщали ранее "Известия". Предлагается создать федерального оператора по использованию этих средств и выдавать их гражданам по принципу ипотеки на срок до 20 лет (или до наступления пенсии) по ставке 4-5%.

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