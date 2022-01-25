Минздрав: Если потребуется, лаборатории будут работать с ковидом круглые сутки

Лаборатории будут делать анализы на коронавирус круглосуточно, если возникнет такая потребность, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

"С регионами проработаны меры по повышению охвата тестированием, в том числе - при необходимости перевод лабораторий на круглосуточный режим работы", - сказал он. Глава ведомства уточнил, что работа по созданию новых мощностей лабораторий велась за счет федерального бюджета, в том числе - были закуплены дополнительные материалы и оборудование для проведения тестирования на COVID и биохимических анализов для тяжелых пациентов.

Напомним, согласно требованиям Минздрава и Роспотребнадзора, норматив тестирования на коронавирус для регионов установлен на уровне 300 человек в сутки на 100 тысяч населения. Результат анализа должен быть представлен пациенту максимум через 48 часов с момента взятия пробы.