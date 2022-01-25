Мишустин освободил от должности замглавы Росстандарта Кулешова

В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии будет новый заместитель руководителя. Это стало известно после того, как премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности замглавы ведомства Алексея Кулешова.

"Освободить <…> в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Свою должность в Росстандарте Кулешов получил в 2015 году. Ранее он работал, в частности, главным советником департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, напоминает РИА Новости.