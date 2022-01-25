Новости

В России вышел сериал с Мартином Фриманом "Ночные вызовы" 17:26
Bloomberg: Вашингтон скоординирует ответ России по гарантиям безопасности с НАТО и ЕС 17:23
В центре Москвы запустят "трамвайные диаметры" 17:21
Лукашенко прокомментировал ситуацию с беженцами на границе 17:17
В аэропорту Стамбула застряли 1,5 тысячи туристов из России 17:15
В Рязани завели дело о смерти младенца в перинатальном центре 17:15
Мишустин освободил от должности замглавы Росстандарта Кулешова 17:14
У стен Рады в Киеве начались потасовки между бизнесменами и полицией 17:14
В Лаосе саперы РФ очистили от боеприпасов более 12 гектаров местности 17:09
Астрономы разгадали еще один парадокс Луны 17:05
Россия отменила карантин для возвращающихся из Африки 16:52
Найдены два белка, оказывающие ключевое влияние на процесс старения 16:52
Более половины россиян никогда не отмечали День студента 16:47
АвтоВАЗ работает над новым Xray. Его выпустят на платформе Lada Niva 3 16:41
Президент Хорватии готов отозвать военных из миссии НАТО в Восточной Европе 16:31
Госдума одобрила проект о лишении свободы за лесные пожары с большим ущербом 16:31
Попова назвала возрастные группы с наибольшей заболеваемостью ковидом 16:27
Путин проведет совещание с правительством и встречу с итальянскими инвесторами 16:15
Штраф реперу Элджею за пропаганду наркотиков признан законным 16:13
В Москве спасатели сняли залезшего на Крымский мост мужчину 16:11
В Геленджике поступил в продажу "блокадный хлеб" 16:10
Мурашко: Вакцинация подростков от ковида проводится только добровольно 16:05
Собянин: В Москве доминирует штамм "омикрон" 16:04
Ядерные комплексы "Ярс" вывели на учения в Иркутской области 16:04
Более 80 тысяч преподавателей и студентов-медиков участвуют в борьбе с ковидом 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 17:14
Рубрика: Власть

Мишустин освободил от должности замглавы Росстандарта Кулешова

В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии будет новый заместитель руководителя. Это стало известно после того, как премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности замглавы ведомства Алексея Кулешова.

Мишустин освободил от должности арестованного замглавы Минтранса

"Освободить <…> в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Свою должность в Росстандарте Кулешов получил в 2015 году. Ранее он работал, в частности, главным советником департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, напоминает РИА Новости.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Правительство Минпромторг Росстандарт

Главное сегодня

На Юге России началась проверка боевой готовности войск
Мишустин освободил от должности арестованного замглавы Минтранса
У стен Рады в Киеве начались потасовки между бизнесменами и полицией
Косачев ответил на слова представителя Госдепа Прайса о гарантиях безопасности
За сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом