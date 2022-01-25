Мишустин: Ситуация с коронавирусом остается напряженной

Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "В большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма. В 48 субъектах Российской Федерации увеличилось число госпитализаций", - подчеркнул глава правительства на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Мишустин попросил всех граждан в случае ухудшения самочувствия сразу же консультироваться с врачом, чтобы вовремя начать лечение. По его словам, вирус распространяется стремительно, хотя тяжелое течение болезни пока встречается реже.

Большое значение имеет своевременная вакцинация, подчеркнул премьер: "Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так. У болезни все равно есть последствия и иногда крайне серьезные". Защитить здоровье помогает прививка.

"Во всех регионах есть запас вакцин. Субъекты Российской Федерации должны заранее прогнозировать потребности, чтобы не создавать ситуации с нехваткой препаратов", - указал Михаил Мишустин губернаторам.