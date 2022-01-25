Новости

До конца 2022 года в цифровой формат переведут 173 госуслуги для граждан 19:00
Хуснуллин: К 2030 году в городских агломерациях обновят 100% автобусов и 80% трамваев 18:51
С 26 января в Казахстане отменят режим антитеррористической операции 18:49
Джонсон признал неготовность стран НАТО отправлять контингенты на Украину 18:36
Хуснуллин: Все услуги Росреестра будут доступны в электронном виде к 2030 году 18:26
Следствие требует арестовать адвоката экс-главы МЭР Алексея Улюкаева 18:11
Росреестр запустит "пилот" в рамках Национальной системы пространственных данных 18:09
Мишустин: Стратегические инициативы - мощный стимул для развития страны 18:07
Напавшего на вдову Александра Градского задержали по камерам в метро 18:05
В Киеве депутатов Рады эвакуировали из-за угрозы штурма парламента бизнесменами 18:00
Комитет Совфеда поддержал усиление уголовной ответственности для педофилов 18:00
Генпрокуратура выявила факты отсутствия помощи неизлечимо больным детям 17:45
В Сети вышел сериал от создателя "Аббатство Даунтон" - "Позолоченный век" 17:42
Размер литпремии "Национальный бестселлер" уменьшен в этом году 17:39
РЖД оштрафовали за платный Wi-Fi в "Сапсанах" 17:38
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2023 год 17:36
В России вышел сериал с Мартином Фриманом "Ночные вызовы" 17:26
Bloomberg: Вашингтон скоординирует ответ России по гарантиям безопасности с НАТО и ЕС 17:23
В центре Москвы запустят "трамвайные диаметры" 17:21
Лукашенко прокомментировал ситуацию с беженцами на границе 17:17
В аэропорту Стамбула застряли 1,5 тысячи туристов из России 17:15
В Рязани завели дело о смерти младенца в перинатальном центре 17:15
Мишустин освободил от должности замглавы Росстандарта Кулешова 17:14
У стен Рады в Киеве начались потасовки между бизнесменами и полицией 17:14
В Лаосе саперы РФ очистили от боеприпасов более 12 гектаров местности 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 18:07
Рубрика: Власть

Мишустин: Стратегические инициативы - мощный стимул для развития страны

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин начал серию совещаний по реализации 42 стратегических инициатив социально-экономического развития, утвержденных в октябре для более эффективного достижения национальных целей. Глава правительства хотел услышать, что удалось сделать за прошлый год и какие задачи планируется достичь в новом.

Фото: РИА Новости
Кабмин озвучил новые меры противодействия коронавирусу

Все инициативы разделены на шесть блоков: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и "государство для граждан".

"Сейчас их реализация, коллеги, - приоритет нашей с вами совместной работы, - подчеркнул Мишустин. - Каждая из них решает совершенно конкретные задачи по улучшению качества жизни людей, развитию экономики и социальной сферы".

"Правительственные инициативы являются мощным стимулом для развития страны", - заявил премьер. Работа над ними началась еще в прошлом году. До конца декабря министерства и ведомства утвердили необходимые федеральные проекты, что позволило исполнителям оперативно получить финансирование.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство

Главное сегодня

Bloomberg: Вашингтон скоординирует ответ России по гарантиям безопасности с НАТО и ЕС
На Юге России началась проверка боевой готовности войск
Мишустин освободил от должности арестованного замглавы Минтранса
У стен Рады в Киеве начались потасовки между бизнесменами и полицией
За сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом