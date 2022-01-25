Мишустин: Стратегические инициативы - мощный стимул для развития страны

Премьер-министр Михаил Мишустин начал серию совещаний по реализации 42 стратегических инициатив социально-экономического развития, утвержденных в октябре для более эффективного достижения национальных целей. Глава правительства хотел услышать, что удалось сделать за прошлый год и какие задачи планируется достичь в новом.

Все инициативы разделены на шесть блоков: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и "государство для граждан".

"Сейчас их реализация, коллеги, - приоритет нашей с вами совместной работы, - подчеркнул Мишустин. - Каждая из них решает совершенно конкретные задачи по улучшению качества жизни людей, развитию экономики и социальной сферы".

"Правительственные инициативы являются мощным стимулом для развития страны", - заявил премьер. Работа над ними началась еще в прошлом году. До конца декабря министерства и ведомства утвердили необходимые федеральные проекты, что позволило исполнителям оперативно получить финансирование.