Младшая сестра испанского короля решила развестись

Все международные события отошли для испанцев на второй план, в стране обсуждают развод инфанты Кристины, младшей сестры короля Филиппа VI, и ее супруга Иньяки Урдангарина. У пары четверо детей, вместе они прожили 25 лет, преодолев громкий скандал, закончившийся для Урдангарина тюремным сроком за мошенничество. И вот теперь они решили разойтись.

"По обоюдному согласию мы решили прервать наши супружеские отношения. Поскольку это личное дело, мы просим у всех, кто нас окружает, проявить уважение", - говорится в распространенном заявлении. Также отмечается, что они будут продолжать вместе заботиться о детях.

Как обратили внимание местные СМИ, королевский дворец Сарсуэла никак не прокомментировал это объявление. Дело в том, что согласно указу от 1987 года, королевской семьей считается действующий монарх, его супруга, дети и родители. Сейчас это король Филипп VI, королева Летисия, наследная принцесса Леонор и инфанта София, а также почетный король Хуан Карлос I и королева София. Ни старшая сестра монарха Елена, ни младшая Кристина с 2014 года, когда Филипп VI взошел на престол, больше не считаются членами королевской семьи.

Также отмечается, что формулировка, которую использовали инфанта Кристина и Урдангарин - "прервать наши супружеские отношения" - очень напоминает заявление, которое сделала ее сестра инфанта Елена перед своим разводом с Хайме де Маричаларом.

Попытки местных журналистов получить больше информации от Урдангарина, которого недавно заметили вместе с другой женщиной, результата не принесли. Он просто поблагодарил представителей СМИ за проявленный интерес и укатил от них на велосипеде. Что касается той женщины, то это оказалась коллега Урдангарина по работе в адвокатском бюро в Витории.

До инфанты Кристины журналистам добраться пока не удалось.

Стоит отметить, что в течение десяти последних лет пара жила под пристальным вниманием СМИ из-за громкого коррупционного скандала, завершившегося тюремным сроком для Урдангарина. Его и его супругу обвиняли в мошенничестве и хищении миллионов евро при организации спортивных мероприятий. В конце концов, суд оправдал инфанту Кристину, признав, что она не была причастна к махинациям мужа, однако обязал уплатить крупный штраф. А ее супруг после всех апелляций в июне 2018 года был приговорен к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Его судьба наглядно продемонстрировала особенности испанкой судебной и пенитенциарной системы. Сначала Урдангарину разрешили выбрать тюрьму, где он должен отбывать наказание. Затем его отпустили на волонтерские работы. За хорошее поведение ему даже разрешили навестить семью на праздники, а после и вовсе позволили проводить дневное время за пределами пенитенциарного учреждения, возвращаясь туда только на ночь. Правда, его обязали принять участие в госпрограмме по перевоспитанию коррупционеров (для всех остальных эти курсы - дело добровольное).

Сейчас Урдангарин получил практически полную свободу, он может жить и работать, как обычный человек, лишь периодически отмечаясь в тюрьме. Кстати, это не то учреждение, которое он изначально выбрал. Сперва Урдангарин отбывал наказание в тюрьме Бриева неподалеку от Мадрида, сейчас же он живет в Витории, в Стране басков. Так получилось благодаря проводимой в Испании политике, предполагающий перевод заключенных в тюрьмы поближе к их дому. Поскольку Урдангарин - баск, вот он и оказался в родном регионе.