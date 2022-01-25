Мобильные операторы будут совместно использовать базовые станции

Российские операторы мобильной связи будут совместно использовать базовые станции, которые объединят в универсальную сеть, а на федеральных трассах к 2031 году будет доступна связь уровня LTE. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у председателя правительства РФ Михаила Мишустина по национальным проектам.

"В 2021 году с операторами связи мы достигли соглашения по двум принципиальным вопросам. Во-первых, они начнут совместное использование базовых станций, то есть объединят их в универсальную сеть - такой технический роуминг - и подключиться к ней сможет любой абонент, а не только абонент того провайдера, который зарегистрирован", - рассказал Чернышенко.

Вице-премьер объяснил, что это необходимо для улучшения качества покрытия вдоль федеральных трасс и в районах страны, где очень низкая концентрация населенных пунктов. "К 2030 году около 10 тысяч базовых станций будут включены в универсальную сеть", - добавил он.

Кроме того, принято решение о покрытии связью LTE за счет операторов федеральных автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью жителей от одной тысячи человек. "Для решения этой задачи планируется модернизировать около 5 тысяч базовых станций LTE и построить дополнительно порядка еще 3,5 тысячи станций", - продолжил Дмитрий Чернышенко.

Таким образом, все федеральные трассы будут обеспечены устойчивой мобильной связью стандарта LTE не позднее 2031 года, резюмировал он.