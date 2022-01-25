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25.01.2022 22:43
Рубрика: Власть

Моряки из России и Китая провели совместные учения

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
Во вторник стартовала целая серия учений, в которых задействованы российские военнослужащие. Причем маневры прошли даже за рубежом. Так, в западной части Аравийского моря состоялось российско-китайское учение "Мирное море-2022".

От нашей страны в нем принял участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". Военно-морские силы Китая были представлены ракетным эсминцем "Урумчи" и кораблем комплексного снабжения "Тайху".

Фото: Минобороны РФ/ ТАСС
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"В ходе учения российские и китайские корабли совместно осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер "Борис Бутома". Также моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна", - рассказали в российском военном ведомстве.

Кроме того, военные моряки потренировали транспортировку раненых. Обездвиженного бойца на палубном вертолете Ка-27ПС морской авиации ТОФ перевезли с корабля "Адмирал Трибуц" на эсминец "Урумчи". В дальний поход из Владивостока наши моряки вышли в декабре 2021 года. Корабли ВМФ России уже приняли участие в российско-индийских учениях PASSEX и российско-ирано-китайском учении CHIRU-2022.

Кроме того, во вторник по сигналу учебной тревоги были подняты войска на юге страны. Всего в проверке боеготовности Южного военного округа принимают участие более 6 тысяч военнослужащих. Им предстоит провести боевые стрельбы. Задействованы общевойсковые объединения, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Наконец на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области вчера вышли автономные пусковые установки мобильного ракетного комплекса "Ярс".

Стратегические ракетчики отрабатывали совершение маршей протяженностью до 100 километров

Стратегические ракетчики отрабатывали совершение маршей протяженностью до 100 километров, организацию маскировки и боевого охранения. Параллельно проводились мероприятия по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотниками.

Власть Безопасность Армия

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