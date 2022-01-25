Моряки из России и Китая провели совместные учения

От нашей страны в нем принял участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". Военно-морские силы Китая были представлены ракетным эсминцем "Урумчи" и кораблем комплексного снабжения "Тайху".
"В ходе учения российские и китайские корабли совместно осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер "Борис Бутома". Также моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна", - рассказали в российском военном ведомстве.
Кроме того, военные моряки потренировали транспортировку раненых. Обездвиженного бойца на палубном вертолете Ка-27ПС морской авиации ТОФ перевезли с корабля "Адмирал Трибуц" на эсминец "Урумчи". В дальний поход из Владивостока наши моряки вышли в декабре 2021 года. Корабли ВМФ России уже приняли участие в российско-индийских учениях PASSEX и российско-ирано-китайском учении CHIRU-2022.
Кроме того, во вторник по сигналу учебной тревоги были подняты войска на юге страны. Всего в проверке боеготовности Южного военного округа принимают участие более 6 тысяч военнослужащих. Им предстоит провести боевые стрельбы. Задействованы общевойсковые объединения, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Наконец на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области вчера вышли автономные пусковые установки мобильного ракетного комплекса "Ярс".
Стратегические ракетчики отрабатывали совершение маршей протяженностью до 100 километров, организацию маскировки и боевого охранения. Параллельно проводились мероприятия по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотниками.