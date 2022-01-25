Морские пехотинцы и техника Тихоокеанского флота прибыли в Беларусь

В Беларусь перебросили вооружение и военную технику артиллеристов Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота. Как сообщили в Минобороны России, техника будет задействована в проверке сил реагирования Союзного государства.

Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений уже прибыли на станции разгрузки​​​. После выгрузки техники на ней будет совершен марш в заданные районы. Там будет проведено инженерное оборудование командных пунктов, полевых лагерей и парков боевых машин.

В военном ведомстве отметили, что проверка пройдет в два этапа. Так, до 9 февраля, будет проведена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси. Также будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов. Кроме того, будет организована охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных сил и средств ПВО выполнить задачи по прикрытию важных объектов.

Второй этап продлится с 10 по 20 февраля. В это время будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022". На маневрах военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.

На учениях будут отработаны мероприятия по усилению охраны госграницы, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

Совместные учения пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский". Также планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".