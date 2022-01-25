Мурашко: Вакцинация подростков от ковида проводится только добровольно

Прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет будут исключительно на добровольной основе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

"Отмечу, что вакцинация от COVID-19 подростков проходит исключительно добровольно и по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя", - сказал глава ведомства. Ранее в Минздраве пояснили, что пациенты в возрасте 15-17 лет могут принимать решение о вакцинации самостоятельно.

Напомним, что для подростков применяется препарат "Спутник М" на основе взрослой вакцины "Спутник V", но в значительно сниженной дозировке.