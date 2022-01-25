МВД предлагает ввести новый институт "временная защита"

Министерство внутренних дел РФ предлагает введение в России нового института "временной защиты" как одного из видов убежища.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, подготовленному МВД, "временная защита" будет одним из видов убежища. Под этим термином понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, которые массово прибывают на территорию России".

Как говорится в документе, который цитирует ТАСС, необходимость в подготовке такого закона назрела после кризиса на Украине в 2014 году. Тогда появилась необходимость принятия мер, которые были бы направлены на регулирование массового исхода иностранных граждан в случае внутриполитического конфликта в стране их обычного проживания.