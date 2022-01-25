МВФ: Конфликт вокруг Украины чреват ростом мировых цен на энергоносители

Если вокруг Украины начнется эскалация, то энергоносители заметно подорожают. С таким прогнозом выступила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинатс. Чиновницу, выступавшую с докладом о перспективах развития мировой экономики, цитирует Reuters.

По ее словам, в случае негативного сценария можно ждать "дальнейшего роста стоимости энергоресурсов для многих стран". Это, в свою очередь, "приведет к продлению общего повышенного уровня инфляции".

Напомним, что в Москве все разговоры о гипотетическом конфликте с Украиной называют беспочвенным нагнетанием обстановки и провокационными вбросами.