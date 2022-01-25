Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2023 год с предыдущих 2% до 2,1%. Такие прогнозы содержатся в последнем докладе МВФ, посвященном перспективам развития мировой экономики.

Одновременно фонд ухудшил на 0,1 п.п. свой предыдущий прогноз, сделанный в октябре минувшего года, по росту ВВП России на текущий год - с 2,9% до 2,8%. Предпосылками к этому стали слабые урожаи и продолжающаяся пандемия коронавируса, передает ТАСС.

По итогам 2021 года, по данным МВФ, российская экономика выросла на 4,5%, что также несколько ниже октябрьских прогнозов. Минувшей осенью фонд улучшил данный показатель с 4,4%, ожидавшихся в июле, до 4,7%.

Ранее главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт сообщил, что российская экономика может столкнуться с четырьмя видами рисков в ближайшее время. Это угроза дальнейшего развития пандемии, высокая инфляция, вероятность введения международных санкций и энергетический переход чистые источники энергии.