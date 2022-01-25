На АЭС "Куданкулам" начали возводить 6-й энергоблок

На АЭС "Куданкулам", расположенной на юге Индии в штате Тамил Наду, началось возведение 6-го энергоблока. Заливка первого бетона для плиты фундамента реактора состоялась 20 декабря 2021 года.

"Первые два энергоблока станции устойчиво работают на номинальном уровне мощности, - заявил вице-президент по проектам в Индии и перспективным проектам компании "АСЭ" (инжинирингового дивизиона ГК "Росатом") Андрей Лебедев. - Энергоблоки второй очереди находятся на этапе сооружения. На блоке 3 ведутся работы по подготовке к монтажу корпуса реактора. В июне 2021 года осуществлена укладка первого бетона на пятом энергоблоке, и вот 20 декабря состоялся старт работ по укладке первого бетона на энергоблоке 6".

Лебедев отметил, что "такие разработки будут способствовать большей уверенности в перспективах наших дружественных стран по расширению мирного атомного сотрудничества за счет использования самых передовых проектов мощных атомных энергоблоков российского дизайна".

Всего "дорожная карта" по сотрудничеству в области атомной энергетики между Россией и Индией предусматривает возведение 12 энергоблоков. На АЭС "Куданкулам" планируется построить до шести энергоблоков, также уже достигнута договоренность о том, что индийская сторона выделит еще одну площадку для сооружения атомной станции российского дизайна.