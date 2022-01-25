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25.01.2022 21:55
Рубрика: В мире

Начата заливка бетона

На АЭС "Куданкулам" начали возводить 6-й энергоблок
Текст: Алексей Краснов
Российская газета - Спецвыпуск № 16(8664)
На АЭС "Куданкулам", расположенной на юге Индии в штате Тамил Наду, началось возведение 6-го энергоблока. Заливка первого бетона для плиты фундамента реактора состоялась 20 декабря 2021 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Первые два энергоблока станции устойчиво работают на номинальном уровне мощности, - заявил вице-президент по проектам в Индии и перспективным проектам компании "АСЭ" (инжинирингового дивизиона ГК "Росатом") Андрей Лебедев. - Энергоблоки второй очереди находятся на этапе сооружения. На блоке 3 ведутся работы по подготовке к монтажу корпуса реактора. В июне 2021 года осуществлена укладка первого бетона на пятом энергоблоке, и вот 20 декабря состоялся старт работ по укладке первого бетона на энергоблоке 6".

Фото: gettyimages.com
Сотрудничество РФ и Индии в ядерной сфере распространилось и на другие страны

Лебедев отметил, что "такие разработки будут способствовать большей уверенности в перспективах наших дружественных стран по расширению мирного атомного сотрудничества за счет использования самых передовых проектов мощных атомных энергоблоков российского дизайна".

Всего "дорожная карта" по сотрудничеству в области атомной энергетики между Россией и Индией предусматривает возведение 12 энергоблоков. На АЭС "Куданкулам" планируется построить до шести энергоблоков, также уже достигнута договоренность о том, что индийская сторона выделит еще одну площадку для сооружения атомной станции российского дизайна.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Экономика Отрасли Энергетика

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