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25.01.2022 19:03
Рубрика: Власть

На спутниковый доступ в интернет из ФНБ выделят 30,5 млрд рублей

Текст: Дмитрий Гончарук

Из Фонда национального благосостояния выделят более 30 миллиардов рублей, чтобы обеспечить граждан и предприятия спутниковым доступом в интернет. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина по национальным проектам.

Фото: iStock
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"Общая сумма на дополнительное финансирование новых инициатив (по цифровой трансформации - прим. РГ) - 88,3 миллиарда рублей до 2024 года, из ФНБ - 30,5 миллиарда рублей только для инициативы по обеспечению граждан и предприятий доступом в интернет за счет спутниковой связи", - рассказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что федеральный проект по доступу в интернет за счет развития спутниковой связи призван создать равные возможности доступа к цифровым сервисам для всех россиян.

Основные направления в рамках федерального проекта - создание спутниковых группировок, а также механизм выдачи и продления разрешения на радиочастотный спектр с условием развития инфраструктуры в малых населенных пунктах и вдоль федеральных автодорог.

"Также мы утверждаем механизм снижения платы за спектр для операторов, которые инвестируют в развитие инфраструктуры в труднодоступной местности, где нет коммерческой окупаемости. И внедряем стандарты строительства, реконструкции автодорог и многоквартирных домов, инфраструктуры доступа к интернету", - проинформировал замглавы правительства.

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