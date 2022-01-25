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25.01.2022 05:35
Рубрика: В мире

НАСА: Телескоп "Джеймс Уэбб" выведен на рабочую орбиту

В понедельник специалисты НАСА осуществили финальный маневр для коррекции траектории телескопа "Джеймс Уэбб". В результате аппарат был выведен ко второй точке Лагранжа на окончательную орбиту в 1,5 миллиона километров от Земли.

Фото: hubblesite.org
Телескоп "Джеймс Уэбб" начал раскрывать зеркало

"В 14:00 по времени Восточного побережья США "Уэбб" произвел включение своих ускорителей на протяжении примерно пяти минут для финальной коррекции курса", - цитирует ТАСС сообщение НАСА.

"Добро пожаловать домой. Мы на шаг приблизились к раскрытию загадок вселенной", - так прокомментировал директор американского космического ведомства Билл Нельсон прибытие телескопа на рабочую орбиту. Он также отметил, что с нетерпением ждет новых видов вселенной уже этим летом.

Специалисты отмечают, что орбита в районе второй точки Лагранжа является самым удачным местом для размещения телескопа. При таком расположении оптика аппарата всегда будет находиться в тени от Земли, что убережет ее от перегрева. При этом телескопу доступен хороший обзор космических объектов.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" создавался США вместе с канадскими и европейскими космическими специалистами. Он назван в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон". Телескоп должен заменить на орбите обсерваторию "Хаббл". Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но работы сильно отстали от графика. Запуск James Webb состоялся в конце декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане.

В мире США Общество Космос

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