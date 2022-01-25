Назван самый популярный смартфон среди россиян

Самым популярным смартфоном среди россиян в 2021 году стал iPhone 11 2019 года. Вторым по популярности стал смартфон iPhone 7 2016 года. На третьем месте - Honor 10 Lite, сообщают аналитики МТС.

В десятку наиболее распространенных устройств также вошли четыре модели Samsung Galaxy - A51, A50, A10 и A12. Кроме того, часто используемыми оказались еще три iPhone - XR, 6S и 6.

Самым востребованным брендом в 2021 году стал Samsung. Гаджетами южнокорейского бренда владеют 27,4% пользователей. Следом идет Xiaomi с долей 20,5% и Apple с 17,6%. На четвертом и пятом месте расположились Honor и Huawei с долей 12,3% и 5,5% соответственно. Количество владельцев iPhone за год увеличилось на 7,2%.

В Москве самыми популярными устройствами являются iPhone 11 и iPhone 7. Однако третье место занимает iPhone XR 2018 года выпуска.