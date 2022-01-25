Названы основные задачи врачей из НМИЦ

До конца года в России должна полностью сформироваться сеть национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) - это главные профильные медицинские учреждения: например, есть НМИЦ пульмонологии, неврологии, онкологии и другие. Их врачи должны помогать внедрять в других больницах инновации, кроме того, эксперты НМИЦ разрабатывают клинические рекомендации по лечению пациентов с различными заболеваниями. Об этом рассказали в АНО "Национальные приоритеты".

Благодаря развитию сети национальных медицинских исследовательских центров и поставкам нового оборудования многие уникальные операции стали проводиться и в регионах. Так, в прошлом году врачами НМИЦ в России выполнено около 1,3 тысяч высокотехнологичных операций, также они более тысячи раз выезжали в региональные больницы для оказания организационно-методической помощи специалистам на местах и провели почти 130 тысяч консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий для врачей в регионах.