Неизвестный открыл стрельбу из автомата возле здания СБУ в Киеве

В сети уже появилось видео происшествия. На нем запечатлен мужчина с автоматом, который стреляет в воздух. Его пытаются утихомирить прохожие. В полиции Киева подтвердили, что выясняют обстоятельства происшествия.

Просочившаяся в СМИ версия весьма необычна. Якобы стрелять мог инкассатор, принявший группу молодых людей - активистов некой организации - за грабителей. Дело в том, что те наклеивали стикеры на обменники. По предварительным данным, никто в итоге не пострадал.