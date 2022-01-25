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25.01.2022 20:24
Рубрика: В мире

Неизвестный открыл стрельбу из автомата возле здания СБУ в Киеве

Текст: Марина Алешина
Неизвестный открыл стрельбу из автомата возле главного управления Службы безопасности Украины в центре Киева. Об этом сообщило агентство ТАСС во вторник, 25 января, со ссылкой на украинское издание "Сегодня".
Фото: Sergei SUPINSKY / AFP
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В сети уже появилось видео происшествия. На нем запечатлен мужчина с автоматом, который стреляет в воздух. Его пытаются утихомирить прохожие. В полиции Киева подтвердили, что выясняют обстоятельства происшествия.

Просочившаяся в СМИ версия весьма необычна. Якобы стрелять мог инкассатор, принявший группу молодых людей - активистов некой организации - за грабителей. Дело в том, что те наклеивали стикеры на обменники. По предварительным данным, никто в итоге не пострадал.

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