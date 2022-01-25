Новые технологии помогут вернуть зрение полностью слепым людям

Российские ученые испытывают имплант для головного мозга, который позволит вернуть зрение полностью слепым и слепоглухим людям. Об этом говорится в пресс-релизе Фонда "Сколково".

Сам имплант устанавливается в зрительную кору головного мозга и стимулирует его малыми токами, благодаря чему пациент начинает испытывать зрительные ощущения и видит вспышки света. Кроме него, технология включает обруч с двумя камерами (пользователь носит его на голове, и камеры считывают изображение в реальном времени, выполняя "функцию глаз"), а также микрокомпьютер, который анализирует изображение с камер, выделяет контуры важных объектов и передает обработанные кадры прямо на имплант в мозг. Микрокомпьютер крепится на поясе пользователя.

Отмечается, что технология будет эффективна для тех людей, у которых есть поражение сетчатки, патология зрительного нерва или другие тяжелые нарушения зрения. К этой группе относятся пациенты с такими сложными заболеваниями, как терминальная глаукома, терминальный пигментный ретинит, генетические дистрофии сетчатки, тотальная отслойка сетчатки, опухоли зрительного нерва и зрительных путей. Кроме того, нейроимплант позволит видеть людям, у которых по какой-либо причине физически нет глаз.

Сейчас начался последний этап доклинических испытаний - тестирование на обезьянах. Над проектом работают сразу несколько организаций, в числе которых Сеченовский университет. Там рассказали, что первая операция по установке обезьяне российского нейроимпланта прошла в НИИ Медицинской приматологии в Сочи. Для проведения испытаний в головной мозг шестилетнего самца павиана установили инновационную мультиэлектродную структуру. Двухчасовую операцию проводил нейрохирург Артур Биктимиров, который занимается сложнейшими операциями на головном мозге уже более 16 лет. Была задействована профессиональная команда медиков - нейрофизиолог, анестезиологи, ветеринарные врачи. После операции павиан чувствует себя хорошо и быстро восстанавливается.

Главная задача испытания выполнена: это проверка работы импланта и оценка биосовместимости тканей мозга и компонентов системы, отработка проведения операции по установке электродов и подготовка к проведению таких операций нескольким десяткам обезьян для дальнейшей оценки эффективности "электронного" зрения. Планируется, что в 2024 году начнутся клинические испытания технологии с участием первых незрячих добровольцев. По прогнозам команды проекта, операция по установке нейроимпланта людям станет широко доступна в России в 2027 году.

Над проектом также работают Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", некоммерческая Лаборатория "Сенсор-Тех", Московский институт электронной техники (МИЭТ), Агентство стратегических инициатив, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Центр коллективного проектирования РТУ МИРЭА, ОС "Нейронет", Фонд "Сколково" и Московский инновационный кластер.