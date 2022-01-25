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25.01.2022 23:16
Рубрика: Экономика

О чем говорит высокий отток капитала из России

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
Отток капитала из России по итогам прошлого года оказался одним из самых высоких за семь лет. Словосочетание "отток капитала" само по себе несет негативный оттенок и зачастую оценивается соответствующим образом. Однако отток капитала - не всегда негативное явление. В принципе, он нормален для стран с профицитом по счету текущих операций, которые экспортируют товаров и услуг больше, чем импортируют, подчеркивают аналитики.

Банк России оценил отток капитала в 2021 году (официально он называется "положительным сальдо финансовых операций частного сектора") в 72 млрд долларов. Это одно из наиболее высоких значений, но все же ниже, чем в кризисные для российской экономики годы (так, в 2014 году отток капитала превысил 150 млрд долларов).

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
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В структуре оттока капитала в прошлом году наибольшую роль сыграли прямые инвестиции российских резидентов за рубеж (за год они составили 53,6 млрд долларов по сравнению с 5,7 млрд долларов в 2020 году). ЦБ объясняет это "прежде всего реинвестированием доходов иностранных дочерних компаний, а также увеличением вложений в капитал связанных зарубежных корпораций". При этом прямые иностранные инвестиции в Россию также заметно выросли в 2021 году - до 30,7 млрд долларов против 8 млрд в 2020 году. Возможно, это связано с репатриацией ранее выведенных капиталов российских компаний, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая.

Инвестиции российских граждан в иностранные акции и облигации относятся к категории портфельных. В 2021 году они составили 13 млрд долларов против 11,9 млрд долларов в 2020 году. Санкционные риски стали одной из основных причин сокращения инвестиций нерезидентов в российские госбумаги (-4,4 млрд долларов), отмечается снижение портфельных инвестиций в долговые обязательства российских нефинансовых компаний (-4,4 млрд долларов), а также в ссуды и займы (-3,8 млрд долларов).

"Любая страна с положительным сальдо текущего счета платежного баланса в открытой экономике вывозит капитал либо через рост государственных валютных резервов, либо через частный сектор. Поэтому отток капитала - это необязательно плохо, а приток капитала - это не всегда хорошо для экономики", - подчеркивала ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. Как это ни парадоксально звучит, но высокие значения по показателям оттока капитала в 2021 году - результат благоприятной конъюнктуры на внешних рынках, роста объемов экспорта при значительно меньших темпах роста импорта, поэтому не стоит сразу воспринимать данные по оттоку в негативном ключе, говорит старший аналитик департамента стратегического развития и экономического прогнозирования ЦЭП Газпромбанка Дарья Тарасенко.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Роман Маркелов

Высокие значения оттока капитала отражают как рекордный (120,3 млрд долларов) профицит счета текущих операций в 2021 году (было чему "утекать"), так и интерес российских резидентов к инвестициям в зарубежные активы, а также нарастание санкционного давления (в прошлом году были введены санкции США на первичный рынок нового рублевого госдолга и к концу года произошло усиление геополитической напряженности, в ходе которой возросли риски новых санкций), говорит Беленькая. Впрочем, октябрьский прогноз Банка России (то есть еще в относительно спокойное время) предполагал, что отток частного капитала будет еще выше - около 80 млрд долларов.

Так, бизнес может направлять валюту на погашение внешнего долга или на покупку зарубежных активов в рамках международной экспансии, или временно разместить деньги в зарубежном банке для покупки импортного оборудования, говорит Беленькая. Приток капитала имеет свои риски - "горячие", спекулятивные капиталы могут быстро покидать страну при изменении конъюнктуры, ставя под угрозу финансовый рынок. Накопление валютного долга грозит впоследствии возможной девальвацией или дефолтом. Однако для России высокие значения оттока капитала могут интерпретироваться и как результат слабого притока в страну иностранных инвестиций, и как дефицит привлекательных инвестиционных возможностей для бизнеса внутри страны, и как следствие значительно возросших за последние годы геополитических и санкционных рисков, подчеркивает Беленькая.

Отток капитала вызывают и высокие показатели экспорта, и инвестиции в зарубежные активы

В необходимости ограничивать свободный вывод капитала из страны эксперт сомневается. "Свобода движения капитала - необходимое условие рыночной экономики, способствующее ее привлекательности для иностранных инвестиций, лучшим условиям привлечения внешних заимствований, возможности предприятий и граждан инвестировать средства в привлекательные зарубежные активы. Отказ от этого принципа вовсе необязательно приведет к увеличению инвестиции внутри страны, средства могут "оседать" в виде наличных, или приводить к инфляционному перегреву на рынке недвижимости или товаров длительного пользования", - говорит Беленькая. При этом временные ограничения на движение капитала вполне возможны, если этого требует стабильность экономики и финансового рынка, добавляет аналитик. Но в целом лучше повышать привлекательность экономики, снижая риски для инвесторов, указывает Беленькая.

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