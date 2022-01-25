Объявлен прием работ на конкурс "Здоровье планеты? В моих руках!"

Стартовал Международный детский творческий конкурс "Здоровье планеты? В моих руках!". С приветственным обращением к участникам выступил знаменитый ученый-зоолог, доктор биологических наук и общественный деятель, телеведущий Николай Николаевич Дроздов.

Цель конкурса - развитие экологического мышления у молодого поколения, формирование бережного отношения к природе и экологической грамотности. Конкурс проводится с 2012 года при поддержке Минприроды России, Совета Федерации, Росприроднадзора, МГАХИ имени В. И. Сурикова и РЖД.

Оценка работ пройдет в шести номинациях: "Изобразительное искусство", "Компьютерная графика", "Скульптура", "Хенд-мейд", "Видео" и "Литературное произведение". Принять участие могут дети до 17 лет.

Победителей определят эксперты Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств. Главный приз - поездка в Байкальскую международную школу.

Прием работ продлится до 25.03.2022. Заявки принимаются на официальном сайте конкурса.