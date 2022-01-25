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25.01.2022 11:41
Рубрика: Экономика

Общественники предложили компенсировать пассажирам задержки авиарейсов автоматически

Текст: Евгений Гайва

В России распространена практика задержки авиарейсов, потому выплачивать компенсации пассажирам в таких случаях нужно автоматически, считают в Общероссийском объединении пассажиров. Организация направила письмо с предложением ввести такую норму председателю Госдумы Вячеславу Володину.

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Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо объединения, его руководитель Илья Зотов пожаловался на работу профильного комитета Госдумы. По его словам, на протяжении последних лет комитет в оперативном режиме дает положительные отзывы инициативам, затрагивающим интересы авиакомпаний и аэропортов, но игнорирует законотворчество в части защиты прав пассажиров.

Последняя инициатива объединения вызвана множественными нарушениями прав пассажиров со стороны авиакомпаний и массовыми задержками авиарейсов. При этом должное регулирование ответственности перевозчиков в законодательстве отсутствует.

Сейчас компенсации при задержках рейсов по вине авиакомпаний выплачиваются только по заявлениям пассажиров и то в течение 30 дней, если авиакомпания удовлетворит претензию. К тому же размер компенсаций составляет 25 рублей за каждый час задержки рейса. В результате, за выплатами обращаются не более 10% пассажиров, приводят данные в объединении.

При этом, введение автоматических компенсаций пассажирам при задержках рейсов не отразится на стоимости билетов, считают общественники.

Ранее объединение также выходило с инициативами о повышении ответственности авиакомпаний за задержку рейсов, расширении перечня причин для вынужденного возврата невозвратного билета, об изменении норм провоза ручной клади, но они остались без ответа.

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