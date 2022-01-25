Общественники предложили компенсировать пассажирам задержки авиарейсов автоматически

В России распространена практика задержки авиарейсов, потому выплачивать компенсации пассажирам в таких случаях нужно автоматически, считают в Общероссийском объединении пассажиров. Организация направила письмо с предложением ввести такую норму председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо объединения, его руководитель Илья Зотов пожаловался на работу профильного комитета Госдумы. По его словам, на протяжении последних лет комитет в оперативном режиме дает положительные отзывы инициативам, затрагивающим интересы авиакомпаний и аэропортов, но игнорирует законотворчество в части защиты прав пассажиров.

Последняя инициатива объединения вызвана множественными нарушениями прав пассажиров со стороны авиакомпаний и массовыми задержками авиарейсов. При этом должное регулирование ответственности перевозчиков в законодательстве отсутствует.

Сейчас компенсации при задержках рейсов по вине авиакомпаний выплачиваются только по заявлениям пассажиров и то в течение 30 дней, если авиакомпания удовлетворит претензию. К тому же размер компенсаций составляет 25 рублей за каждый час задержки рейса. В результате, за выплатами обращаются не более 10% пассажиров, приводят данные в объединении.

При этом, введение автоматических компенсаций пассажирам при задержках рейсов не отразится на стоимости билетов, считают общественники.

Ранее объединение также выходило с инициативами о повышении ответственности авиакомпаний за задержку рейсов, расширении перечня причин для вынужденного возврата невозвратного билета, об изменении норм провоза ручной клади, но они остались без ответа.