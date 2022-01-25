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25.01.2022 21:46
Рубрика: Культура

Орел выбирает фаворитов

Текст: Валерий Кичин
Киногод в России начинается первой Национальной премией академии "Золотой орел", лауреаты которой будут объявлены на XX церемонии в 1-м павильоне "Мосфильма" в ближайшую пятницу. Вторая по порядку, но первая по старшинству Национальная кинопремия "Ника" обычно собирается с мыслями ближе к весне.
Кадр из фильма "Серебряные коньки". Фото: kinipoisk.ru Кадр из фильма "Серебряные коньки". Фото: kinipoisk.ru
Кадр из фильма "Серебряные коньки". Фото: kinipoisk.ru

У каждой из академий свои приоритеты, хотя в главном их выбор совпадает - просто потому, что даже в США, где делают в среднем по два фильма в день, шедевров не хватает на один "Оскар". Что уж говорить о нашем кинопроизводстве мощностью 120-150 картин в год - приличных картин на две национальные премии точно не хватит.

Фото: предоставлено экспертным советом премии "Белый слон"
"Белый слон" назвал своих фаворитов

Тем не менее "Золотой орел" начисто проигнорировал, к примеру, фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", хотя там есть интересные актерские работы, а оператор Владислав Опельянц даже получил престижную премию Каннского фестиваля. То, что на "Нике" эта картина будет в числе фаворитов, предугадать нетрудно. Не попала в номинанты и гран-призер каннской программы "Особый взгляд" этническая драма "Разжимая кулаки" ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко. Зато в категорию "Лучший фильм", кроме экранизации "Ивана Денисовича" Солженицына, выполненной нашим классиком Глебом Панфиловым, и выдающегося, на мой взгляд, фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", попали сугубо коммерческие, ничего художественно значительного не содержащие "Серебряные коньки" Михаила Локшина и "Огонь" Алексея Нужного, а также хороший фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси", который трудно назвать российской продукцией. Из них, надеюсь, наибольшие шансы на победу у "Капитана Волконогова", на скамейке запасных - "Иван Денисович". Думаю, примерно такой же расклад будет и на "Нике".

Из телевизионных сериалов на финишной прямой "Орла" - "Седьмая симфония" Александра Котта, "Грозный" Алексея Андрианова и "Обитель" Александра Велединского; победит скорее всего "Седьмая симфония" - все-таки про искусство, про Шостаковича, про нашу негаснущую славу. Из сериалов, снятых для стрим-сервисов, впереди "Вампиры средней полосы" Антона Маслова, "Вертинский" Авдотьи Смирновой и "Пингвины моей мамы" Натальи Мещаниновой. Расклад, думаю, будет таким: "Вертинский" вызвал слишком много ожесточенных споров насчет похожести знаменитого шансонье и его морального облика. "Вампиры" хороши, но академики скорее всего предпочтут "Пингвинов" - и молодежно, и талантливо, и без ненужной мистики.

В номинации "Лучшая мужская роль в кино" главная схватка ожидается между Филиппом Янковским, самоотверженно сыгравшим героя "Ивана Денисовича" и Юрой Борисовым в роли беглого гэбэшника в фильме-фантасмагории "Капитан Волконогов бежал". Из исполнителей мужских главных ролей на ТВ академики выделили Алексея Филимонова ("Вертинский"), Филиппа Янковского ("Контейнер") и Алексея Гуськова, вот уже не первый раз выступившего в роли маэстро ("Седьмая симфония"). Так как достоинства всех трех работ примерно равны, предсказать, куда ляжет карта, невозможно. Точно так же неясна судьба главного приза за женскую роль: Анна Михалкова ("Дело"), Ирина Старшенбаум ("Общага") и Мария Аронова ("Пара из будущего") превосходные актрисы, выбор труден, и дело опять решат личные симпатии и громкость фамилии - то есть простая рулетка.

Фото: Из архива автора
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Как всегда, кинематографисты снова оказались профанами в музыке: лучший саундтрек года, утонченная партитура Алексея Ретинского к "Медее" вообще выпала из рассмотрения - Ретинский делает только свой второй фильм, академикам это имя незнакомо. Они предпочли, например, музыку Кирилла Бородулева к катастрофической картине "Огонь", хотя никто эту музыку при всем желании не вспомнит. Вадим Биберган давно работает с Глебом Панфиловым, он прекрасный стилизатор, ему, возможно, и улыбнется удача. Или Алексею Айги - имя, которое академики точно помнят. Хотя вряд ли скажут, к каким фильмам он писал саундтреки.

Если судить по числу номинаций - одиннадцать! - самым выдающимся российским фильмом академики "Золотого орла" считают "Серебряные коньки". Что не делает им честь: фильм неплох, но ярким художественным свершением его назвать трудно. У "Капитана Волконогова" и "Ивана Денисовича" - по семь номинаций.

Напомню, что рекорд по числу номинаций на премии "Оскар" в Голливуде (14) принадлежит шедевру Джорджа Манкевича "Все о Еве", "Титанику" Джеймса Кэмерона. 11 номинаций - это "Вестсайдская история" Роберта Уайза и Джером Роббинса. С ними теперь сравнялся наш Михаил Локшин, а отражает ли этот факт реальные достоинства "Серебряных коньков" - судить вам.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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