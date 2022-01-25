Госдума приняла во втором чтении законопроект о санкциях за нарушение прав россиян

Согласно действующему законодательству, санкции за неправомерные действия по отношению к россиянам могут быть применены только к гражданам США. Инициаторы из правительства отметили в пояснительной записке, что нарушений в нынешних условиях стоит ждать не только от американцев.

Законопроект разработан для расширения инструментария реагирования на такие нарушения, пояснил депутатам замглавы МИД Евгений Иванов. Меры, по его словам, необходимы в условиях нарастающей русофобии в ряде государств. Замминистра добавил, что такой механизм существует в большинстве стран.

Под нарушениями прав россиян понимается в том числе и вынесение в их отношении несправедливых приговоров или необоснованное юридическое преследование. "МИД будет вести списки таких иностранцев, однако депутаты Госдумы, сенаторы и члены ОП смогут предлагать кандидатуры для включения в него", - сообщил Евгений Иванов.

Какие санкции с принятием закона могут распространить на всех иностранцев?

Среди возможных:

- запрет на въезд в Россию,

- арест на ее территории финансовых и иных активов,

- запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями,

- приостановление деятельности юридических лиц, которые находятся под контролем нарушителей,

- приостановление полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ.

Между тем проект не затрагивает вопросы передачи российских детей на усыновление иностранцам, особо подчеркнули в кабмине. Этот запрет по-прежнему будет распространяться только на граждан США, ведь именно на территории Штатов невозможно осуществлять контроль над условиями проживании переданных на усыновление детей, отметил замглавы МИД.