Госдума приняла во втором чтении законопроект о санкциях за нарушение прав россиян

Новости

На границе с Украиной будет развернут новый батальон радиоэлектронной борьбы 14:22
"Зенит" разгромил "Жилину", Дзюба сыграл на позиции защитника 14:21
Путин попросил Минобрнауки не жадничать в поддержке магистрантов-олимпиадников 14:10
В Москве вырос спрос на элитные дома 13:27
Путин поздравил студентов с Татьяниным днем 13:24
В Москве госпитализированы 1126 пациентов с COVID-19 13:17
Песков: Путин и президент Кубы не обсуждали размещение военных баз 13:12
Прокуратура Лондона запретила публикацию BBC об иностранном шпионаже 13:12
Путин и Макрон проведут телефонные переговоры до конца недели 13:09
Песков: С обеспокоенностью наблюдаем за нагнетанием со стороны США 13:03
Сенатор заявил о попытках вмешательства извне в проект о публичной власти 12:59
Россияне за 30 лет стали пить в 10 раз больше натурального кофе 12:58
В столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности 12:57
Песков призвал к диалогу по Fan ID 12:52
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "Группы ГАЗ" 12:49
Изготовлена первая партия гранатометов "Балкан" 12:48
ЛНР: ВСУ готовятся к боевым действиям в Донбассе 12:31
В Анталье впервые за 29 лет выпал снег 12:29
Лукашенко оценил возросшую роль белорусских ученых 12:26
Названы основные задачи врачей из НМИЦ 12:23
Таможня пресекла канал контрабанды военной продукции из России в США 12:21
Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов Навального 12:19
Досрочный период ЕГЭ и ОГЭ могут перенести 12:09
Новые технологии помогут вернуть зрение полностью слепым людям 11:58
20 боевых кораблей Балтийского флота вышли в море на учения 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 13:57
Рубрика: Власть

Госдума приняла во втором чтении законопроект о санкциях за нарушение прав россиян

Текст: Татьяна Замахина
Санкционные меры за нарушение прав и свобод граждан РФ будут применяться против всех иностранцев и лиц без гражданства. Это предполагает правительственный законопроект, который Госдума приняла во втором чтении.

Согласно действующему законодательству, санкции за неправомерные действия по отношению к россиянам могут быть применены только к гражданам США. Инициаторы из правительства отметили в пояснительной записке, что нарушений в нынешних условиях стоит ждать не только от американцев.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
В Госдуме подготовят поправки для решения проблемы с бездомными животными

Законопроект разработан для расширения инструментария реагирования на такие нарушения, пояснил депутатам замглавы МИД Евгений Иванов. Меры, по его словам, необходимы в условиях нарастающей русофобии в ряде государств. Замминистра добавил, что такой механизм существует в большинстве стран.

Под нарушениями прав россиян понимается в том числе и вынесение в их отношении несправедливых приговоров или необоснованное юридическое преследование. "МИД будет вести списки таких иностранцев, однако депутаты Госдумы, сенаторы и члены ОП смогут предлагать кандидатуры для включения в него", - сообщил Евгений Иванов.

Какие санкции с принятием закона могут распространить на всех иностранцев?

Среди возможных:

- запрет на въезд в Россию,

- арест на ее территории финансовых и иных активов,

- запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями,

- приостановление деятельности юридических лиц, которые находятся под контролем нарушителей,

- приостановление полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ.

Между тем проект не затрагивает вопросы передачи российских детей на усыновление иностранцам, особо подчеркнули в кабмине. Этот запрет по-прежнему будет распространяться только на граждан США, ведь именно на территории Штатов невозможно осуществлять контроль над условиями проживании переданных на усыновление детей, отметил замглавы МИД.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Косачев ответил на слова представителя Госдепа Прайса о гарантиях безопасности
За сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19
ЛНР: ВСУ готовятся к боевым действиям в Донбассе
Член ОП Петров предложил освобождать россиян с простудой от работы на три дня
Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID-19
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом