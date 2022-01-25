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25.01.2022 03:11
Рубрика: В мире

Пекин срочно вводит новые меры по ограничению распространения COVID-19

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
Пекин срочно вводит новые меры по ограничению распространения коронавируса в преддверии зимних Олимпийских игр, которые должны пройти 4-20 февраля. Как заявил официальный представитель Пекинской муниципальной комиссии по здравоохранению Ли Ан, всем, кто за последние две недели покупал в аптеке или через интернет жаропонижающие, антибиотики, лекарства от простуды, от боли в горле, от кашля и тому подобные препараты, необходимо в течение 72 часов сдать тест на COVID.

Требование вступило в силу с 23 января. У каждой аптеки в Пекине есть свой кьюар-код, который необходимо отсканировать при покупке, поэтому скрыть факт приобретения медикаментов будет сложно. Кроме того, сдать тест должны все жители КНР, которые обращаются в медицинские учреждения с жалобами на лихорадку, сухой кашель, утомляемость, насморк и боль в горле, конъюнктивит, головную боль, диарею и так далее. Информация о покупке лекарств и о тестировании будет занесена в мобильное приложение, которое необходимо предъявлять практически везде. "Отсутствие теста отразится в мобильном приложении и может осложнить вам повседневную жизнь и путешествия", - предупреждают власти. С 31 января по 6 февраля по всей стране наступят каникулы, когда сотни миллионов жителей поедут в гости к родным.

Фото: iStock
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Жители Пекина уже убедились, что новая система работает. По информации китайского околоправительственного англоязычного издания Global Times, живущая в Пекине женщина по фамилии Чэн четыре дня назад купила противодиарейное средство для своей собаки, а 24 января ее код в мобильном приложении оказался красным, сигнализируя о наличии COVID. Теперь власти требуют от Чэн срочно пройти тест на коронавирус.

Еще одна инициатива Китая - усиление контроля за почтовыми отправлениями, пришедшими из-за рубежа. На такой шаг власти пошли после того, как выяснилось, что обнаруженный в Пекине 15 января штамм "омикрон" появился на письме, пришедшем из Канады. "Вирус обнаружили на снаружи и на внутренней поверхности конверта, а также на бумагах внутри", - сообщили пекинские медицинские чиновники. "Омикрон", обнаруженный в городе Шэньчжэнь на юго-востоке КНР, также, вероятно, был занесен на посылке с замороженными продуктами, пришедшей из США..

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