Пенсионный фонд готов проиндексировать пенсии на 8,6 процента

У Пенсионного фонда России все готово к тому, чтобы перерассчитать страховые пенсии неработающим пенсионерам на 8,6% с 1 января 2022 года. Об этом сегодня на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По его словам, на индексацию пенсий на ближайшие три года заложено 539,9 миллиарда рублей. "Текущих средств достаточно для того, чтобы осуществить выплату пенсий в увеличенном размере", - приводит слова Пудова агентство "Прайм".

Напомним, что с 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам уже выросли на 5,9 процента. Но по поручению президента России Владимира Путина страховые пенсии будут увеличены на 8,6%, так как инфляция по итогам 2021 года составила 8,4 процента. Средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости увеличится в 2022 году до 18 984 рублей.

Госдума уже приняла в трёх чтениях законопроект об увеличенной индексации пенсий. Завтра, в среду 26 января, его планирует рассмотреть Совет Федерации.