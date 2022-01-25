Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве с материнским капиталом

Например, в Орловской области мошенники предлагали оформить доверенность на распоряжение средствами материнского капитала. А после этого исчезали, а полученные доверенности пускали в дело в каком-нибудь отдаленном регионе. А граждане, которые ввязывались в такие аферы, оставались и без средств материнского капитала, и без жилья.

Поэтому в ПФР предупреждают, что, соглашаясь на махинации, владельцы сертификатов могут в лучшем случае потерять часть денег. А в худшем - вообще лишиться права на данную меру государственной поддержки. И в любом случае владелец сертификата становится соучастником преступления, а это уже повод для разбирательства со стороны следственных органов.

Средства материнского капитала не выдаются на руки. По закону их можно использовать на улучшение жилищных условий, получение образования любым ребенком в семье, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, и получение ежемесячной выплаты для семей с низким доходом.