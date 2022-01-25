Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве с материнским капиталом

Новости

В России вышел сериал с Мартином Фриманом "Ночные вызовы" 17:26
Bloomberg: Вашингтон скоординирует ответ России по гарантиям безопасности с НАТО и ЕС 17:23
В центре Москвы запустят "трамвайные диаметры" 17:21
Лукашенко прокомментировал ситуацию с беженцами на границе 17:17
В аэропорту Стамбула застряли 1,5 тысячи туристов из России 17:15
В Рязани завели дело о смерти младенца в перинатальном центре 17:15
Мишустин освободил от должности замглавы Росстандарта Кулешова 17:14
У стен Рады в Киеве начались потасовки между бизнесменами и полицией 17:14
В Лаосе саперы РФ очистили от боеприпасов более 12 гектаров местности 17:09
Астрономы разгадали еще один парадокс Луны 17:05
Россия отменила карантин для возвращающихся из Африки 16:52
Найдены два белка, оказывающие ключевое влияние на процесс старения 16:52
Более половины россиян никогда не отмечали День студента 16:47
АвтоВАЗ работает над новым Xray. Его выпустят на платформе Lada Niva 3 16:41
Президент Хорватии готов отозвать военных из миссии НАТО в Восточной Европе 16:31
Госдума одобрила проект о лишении свободы за лесные пожары с большим ущербом 16:31
Попова назвала возрастные группы с наибольшей заболеваемостью ковидом 16:27
Путин проведет совещание с правительством и встречу с итальянскими инвесторами 16:15
Штраф реперу Элджею за пропаганду наркотиков признан законным 16:13
В Москве спасатели сняли залезшего на Крымский мост мужчину 16:11
В Геленджике поступил в продажу "блокадный хлеб" 16:10
Мурашко: Вакцинация подростков от ковида проводится только добровольно 16:05
Собянин: В Москве доминирует штамм "омикрон" 16:04
Ядерные комплексы "Ярс" вывели на учения в Иркутской области 16:04
Более 80 тысяч преподавателей и студентов-медиков участвуют в борьбе с ковидом 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 16:53
Рубрика: Экономика

Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве с материнским капиталом

Текст: Ольга Игнатова
В интернете все чаще размещаются рекламные объявления по обналичиванию средств материнского капитала или взятию займа под них. "Напоминаем, что это незаконно! Остерегайтесь мошенничества!" - предупредил Пенсионный фонд России на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Например, в Орловской области мошенники предлагали оформить доверенность на распоряжение средствами материнского капитала. А после этого исчезали, а полученные доверенности пускали в дело в каком-нибудь отдаленном регионе. А граждане, которые ввязывались в такие аферы, оставались и без средств материнского капитала, и без жилья.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Названы фразы, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками

Поэтому в ПФР предупреждают, что, соглашаясь на махинации, владельцы сертификатов могут в лучшем случае потерять часть денег. А в худшем - вообще лишиться права на данную меру государственной поддержки. И в любом случае владелец сертификата становится соучастником преступления, а это уже повод для разбирательства со стороны следственных органов.

Средства материнского капитала не выдаются на руки. По закону их можно использовать на улучшение жилищных условий, получение образования любым ребенком в семье, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, и получение ежемесячной выплаты для семей с низким доходом.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Материнский капитал

Главное сегодня

На Юге России началась проверка боевой готовности войск
Мишустин освободил от должности арестованного замглавы Минтранса
У стен Рады в Киеве начались потасовки между бизнесменами и полицией
Косачев ответил на слова представителя Госдепа Прайса о гарантиях безопасности
За сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф