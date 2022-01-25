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25.01.2022 14:17
Рубрика: Культура

Писатели и издатели Татьяны о том, как на них повлияло имя

Текст: ГодЛитературы.РФ
12 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ об основании первого московского университета. Этот день, пришедшийся в XVIII веке на день св. мученицы Татианы, считается днем рождения МГУ и, соответственно, праздником всех студентов. Неудивительно, что когда в 1791 году на территории университета был открыт небольшой храм, он был освящен в ее честь, и с тех пор древнеримская святая считается покровительницей российского студенчества - которое неукоснительно отмечало свой праздник, а городовые получали в этот день негласное указание смотреть на их шалости cквозь пальцы.

С приходом советской власти студенческая церковь была переоборудована в читальный зал, а праздник запрещен, но носительницы этого прекрасного русского имени продолжали отмечать именины 25 января - не в последнюю очередь благодаря "Евгению Онегину", в котором, как мы все помним со школы, драматическая кульминация конфликта героев приходится как раз на этот день.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Татьянин день: шумные загулы и народная любовь

Возвращение студенческого праздника произошло в 1992 году ректором МГУ В. А. Садовничим. А в 2005 году президентом был подписан указ об учреждении официального празднования Дня российского студенчества.

Правда ли, что имя - это судьба? Мы задали Татьянам два вопроса:

- Отмечаете ли вы Татьянин день?

- Чувствуете ли вы, что имя как-то влияет на судьбу?

Полина Дашкова (Татьяна Поляченко). Писательница:

Фото: Сергей Михеев/РГ

1. Татьянин день я люблю. Я родилась 14 июля, в детстве отпраздновать д. р. с друзьями не получалось, никого не было в Москве, поэтому 25 января родители устраивали мне именины, детский праздник. В юности, в институте, иногда собирались с друзьями. Сейчас специально не отмечаю, заканчиваю роман, и внучка у меня маленькая, год и три месяца, в общем, свободной минуты нет. Приятно, если в этот день звонят старые друзья-знакомые, поздравляют. Просто повод поболтать, узнать, кто как поживает.

2. Имя вряд ли влияет на судьбу, ну, только если оно человеку ужасно не нравится, или какое-нибудь настолько странное, что в детстве дразнили. А псевдоним вообще ни на что не влияет, в литературе это обычное дело.

Татьяна Щербина. Поэт, публицист, эссеист и переводчик:

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

1. Обычно не отмечаю, помню только один раз - когда меня вовлекли в празднование в Музее Востока, собрав несколько Татьян, одной из которых была замдиректора музея Татьяна Метакса: была выставка Тани Назаренко, я читала стихи, и музей издал альбом "Татьянин день. Восточные мотивы", с ее картинами и моими греческими стихами, поскольку ничего восточнее у меня не было. Татьяны и Восток - совсем не сестры, но все же всегда зависит от устроителей.

2. Не чувствую. Думаю, что влияют на судьбу имена экзотические, из-за того, что детей дразнят в школе, да и потом некоторым приходится брать псевдоним. А если взять судьбы всех Татьян, ничего общего между ними мы не обнаружим.

Татьяна Боднарук. Генеральный директор издательства "Искусство-XXI век":

Фото: скрин из видео/ vesti.ru

1. С университетской поры мои друзья и близкие отмечают Татьянин день, мы его очень любим по разным причинам: воспоминания о студенческой жизни (МГУ), последний январский праздник, да и святая Татьяна симпатичный персонаж!

2. Я из тех редких людей, которым нравится собственное имя, мне с ним комфортно, а повлияло ли оно как-то на судьбу - не знаю.

Анна Берсенева (Татьяна Сотникова). Писательница, литературный критик:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

1. Татьянин день я не отмечаю, но меня многие поздравляют, и это приятно. Тем более что я много лет преподаю в Литинституте, поэтому студенческий праздник мне, конечно, небезразличен.

2. Не знаю, влияет ли имя на судьбу, но на восприятие человека влияет точно. Когда я думаю о своих будущих героях, подбор для них имени - иногда мгновенный, иногда требующий выбора - один из главных предметов для размышления. И если бы кто-нибудь - редактор, издатель, да кто угодно - сказал мне: "Знаете, вы можете писать все, что вам в голову придет, но героя, которого вы решили назвать Васей, назовите, пожалуйста, Петей", - я вынуждена была бы отказаться от работы с этим человеком. Такая уж тонкая это настройка - имя.

Полную версию текста читайте на портале ГодЛитературы.РФ Татьянин день современной русской литературы - Год Литературы.

Культура Литература Татьянин день

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