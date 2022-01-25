Почему Марин Ле Пен считают самой опасной личностью во Франции

Чем ближе президентские выборы во Франции, а до них осталось чуть меньше трех месяцев, тем активнее раскручивается кампания по дискредитации лидеров оппозиции. Особенно из числа тех, кто может составить конкуренцию нынешнему хозяину Елисейского дворца, а он, судя по всему, вскоре объявит о своем намерении претендовать на второй срок.

На этот раз отличился министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Отбросив в сторону положенную лицам, обличенным исполнительной властью, сдержанность по отношению к перипетиям политической жизни, глава МВД набросился на руководителя правой партии "Национальное объединение" (НО) Марин Ле Пен. В интервью газете Le Journal du Dimanche он назвал ее "самой опасной личностью в стране". То есть, по мнению министра, угрозу для страны представляют не радикальные исламисты, преступники, борьбой с которыми ему надлежит заниматься по долгу службы, а лидер оппозиционной партии, значимая политическая фигура, которую поддерживает, если верить опросам, порядка 15-17 процентов населения - многие миллионы граждан. И все потому, что, сетует Дарманен, "скорее всего, г-жа Ле Пен выйдет во второй тур выборов", ну а этого, надо полагать, в демократической стране, "родине прав человека", как традиционно называют Францию, допустить никак нельзя.

Это не единственный наезд на харизматическую блондинку. Ранее в подобном духе высказывались и другие лица из окружения Эмманюэля Макрона. О том, что Марин Ле Пен является "опасностью для страны", в интервью радиостанции Europe 1 утверждал и официальный представитель правительства Габриэль Атталь. В свою очередь, предшественник Дарманена в МВД, а ныне председатель фракции от правящей партии "Республика на марше" Кристоф Кастанер договорился до того, что навесил на Марин Ле Пен ярлык "врага Республики". Ну а нынешний министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти вообще опустился до оскорблений, назвав даму-политика "некомпетентной лгуньей".

Не исключено, что вскоре последуют и конкретные шаги, чтобы дискредитировать оппозиционного политика. В прошлом это делалось неоднократно, и, как правило, накануне тех или иных выборов. Так в 2017 году в штаб-квартире партии Марин Ле Пен полиция проводила обыски, банки отказывались предоставлять кредиты, открывать счета для ее предвыборной кампании (тогда пришлось искать возможности за рубежом). На саму Марин Ле Пен было заведено уголовное дело за то, что она якобы распространяла "экстремизм и пропагандировала насилие", разместив в Twitter снимки расправ боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Напомним, что прокуратура и политические противники тогда специально проигнорировали ее объяснения, что тем демаршем она хотела лишь привлечь внимание общественности к зверствам джихадистов, с которыми, кстати, и должен бороться в первую очередь глава МВД. Но у того, видимо, собственные представления, кто друг, а кто враг Франции.

Надо сказать, что Марин Ле Пен не единственный оппозиционный политик, на которого стремится навесить ярлыки и ошельмовать нынешний французский истеблишмент. Объектом самого пристального внимания стал и самовыдвиженец, острый полемист с солидным избирательным рейтингом Эрик Земмур. Его не только всячески поносят в леволиберальной ангажированной прессе, но и подвергают судебному прессингу. Так, совсем недавно приговорили к штрафу в 10 тысяч евро, припомнив произнесенные им полтора года назад слова о том, что среди несовершеннолетних нелегальных мигрантов, просочившихся во Францию, есть "воры, насильники и убийцы". Его обвинили в "разжигании расовой ненависти", и это несмотря на то, что схожее высказывание содержится в недавнем докладе специальной комиссии Сената, где сказано, что такие правонарушения "становятся все более многочисленными, жестокими, с применением большего насилия".

Буквально на днях властями был совершен еще один выпад против Эрика Земмура, а если точнее, против руководителя его избирательного штаба генерала Бертрана де ла Шесне. Генерал вот уже несколько лет как находится в резерве французского минобороны, но по существующим правилам при необходимости его могут вернуть на службу. Так вот руководство военного ведомства потребовало, чтобы генерал подал в отставку, аргументируя это тем, что армия должна стоять вне политики. Эрик Земмур назвал этот шаг "очередным политическим ударом по нему как кандидату в президенты" и напомнил, что к генералу не было никаких претензий, когда тот принимал участие в муниципальных выборах два года тому назад.