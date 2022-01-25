Поменять страховую медорганизацию россияне могут на госуслугах

Теперь выбрать или поменять страховую медорганизацию россияне могут на портале госуслуг. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В документе говорится, что по-прежнему подать заявление о выборе страховой медорганизации можно лично при обращении в нее, кроме того, это можно сделать на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования, а теперь - и через портал госуслуг.

Заявление потребуется, если у взрослого человека нет полиса обязательного медстрахования. Обратиться за ним необходимо после получения российского гражданства. Также его нужно подать, если человек решил перейти к другому страховщику медуслуг. Например, мать может поменять страховую медорганизацию своему ребенку, которую при рождении ему назначил территориальный фонд ОМС. С этого года новорожденным выдается электронный полис ОМС, он формируется автоматически сразу после того, как в Едином государственном реестре ЗАГС появляется электронное свидетельство о рождении на ребенка. Детский электронный полис ОМС доступен родителям в личном кабинете на портале госуслуг.

Заявительный порядок при первичном обращении за полисом ОМС пока сохраняется для взрослых, в дальнейшем документ будет формироваться автоматически на каждого гражданина страны и только в электронном виде.