Попова назвала возрастные группы с наибольшей заболеваемостью ковидом

Максимальные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наблюдаются среди подростков и взрослых 30-49 лет. Об этом сообщила главный санитарный врач Анна Попова.

"Максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе мы видим среди подростков 15-17 лет и среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

Глава Роспотребнадзора отметила, что минимально заболеваемость растет среди лиц в возрасте от 65 лет.

Она также обратила внимание на то, что почти 90% пациентов с "омикроном" в России заразились этим штаммом уже внутри страны. "Из этого количества не привиты были почти 70%. Это высокий удельный вес, который как раз и показывает, что наличие иммунитета поствакцинального в лучшем случае, или же постинфекционного защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса", - подчеркнула Анна Попова.