Попова: Заболеваемость коронавирусом в два раза выше, чем на предыдущей неделе

По итогам третьей недели года в России зарегистрировано более 339 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, показатель составил 231 на 100 тысяч населения. "Это в два раза выше, чем на предыдущей неделе", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

Больше половины - 52 процента - приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, но тенденция роста отмечается во всех федеральных округах. В 12 регионах превышен средний по стране показатель.

Показатели по заболеваемости растут в 83 субъектах Федерации, и только в двух - Амурской и Сахалинской областях - сохраняется некоторое снижение, но, по словам Поповой, эпидемическая ситуация развивается таким образом, что и в них на следующей неделе ожидается подъем.