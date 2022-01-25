Поражение легких при "омикроне" начинает развиваться на 9-10 день заболевания

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная опровергла утверждения некоторых ученых и медиков о том, что "омикрон"-штамма коронавируса не приводит к серьезным поражениям организма.

По ее словам, срок наступления самых тяжелых последствий COVID-19 при новом варианте вируса составляет 9-10 дней от начала заболевания.

"В легких "омикрон" размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже. Тем не менее, развитие поражения легких при омикроне также может встречаться. Обычно это наблюдается в отдельных случаях после 9-10-го дня болезни", - приводит слова Пшеничной Lenta.ru. Специалист при этом подчеркнула, что концентрация "омикрона" в верхних дыхательных путях в 10 раз больше, чем при "дельта"-варианте.

В группе риска, как и со всеми другими штаммами находятся люди с хроническими заболеваниями и пожилые. А у детей все чаще встречаются проявления бронхиолита - острого воспаления нижних дыхательных путей.

Ранее врач анестезиолог-реаниматолог Зоя Андреева высказала мнение, что новый штамм коронавируса способен вызывать​ системное поражение сосудов, а не ограничивается верхними дыхательными путями. Есть также наблюдения, что он разрушает эндотелий (клетки кровеносных и лимфатических сосудов) в большей степени, чем предыдущие варианты.

Специалисты напоминают о необоходимости вакцинации и своевременной ревакцинации от коронавируса.