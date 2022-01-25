Президент Хорватии готов отозвать военных из миссии НАТО в Восточной Европе

Хорватия не хочет никоим образом быть втянутой в гипотетический конфликт вокруг Украины. Несмотря на союзнические обязательства в рамках НАТО, Загреб готов в случае крайней эскалации отозвать своих военнослужащих из миссии альянса в Восточной Европе. Об этом заявил президент балканской республики Зоран Миланович, его цитирует РИА Новости.

Глава Хорватии весьма критически высказался насчет того, что США усиливают свое присутствие в регионе и отправляют туда свои разведывательные суда. По словам Милановича, его страна не хочет иметь ничего общего с этой активностью, которую президент считает "опасным поведением".

"Мы не только не будем отправлять военных, но и, если произойдет эскалация, отзовем всех хорватских военных до последнего", - предупредил политик. Он подчеркнул, что его решение связано с внутренним курсом Вашингтона, который тревожит хорватскую сторону.