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25.01.2022 02:01
Рубрика: Происшествия

Приставы начнут взыскивать алименты с пособий по безработице и больничных

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
Правительство страны расширило перечень доходов, с которых разрешено взыскивать алименты. Подробности новых правил сообщили в службе судебных приставов.
Неплательщики алиментов постоянно находятся в сфере особого внимания судебных приставов. Фото: Сергей Михеев Неплательщики алиментов постоянно находятся в сфере особого внимания судебных приставов. Фото: Сергей Михеев
Неплательщики алиментов постоянно находятся в сфере особого внимания судебных приставов. Фото: Сергей Михеев

"В соответствии с новым перечнем взыскание алиментных платежей будет производиться с больничных пособий и пособий по безработице, - рассказали в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области. - Ранее удержания с данных пособий производились только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов".

Что грозит за неполную выплату алиментов

Иными словами, теперь не придется подавать на заболевшего должника в суд или как-то договариваться с ним с помощью нотариуса, чтобы с выплат по больничному листу что-то перечислялось детям.

Как напомнили в подмосковном управлении службы судебных приставов, в конце прошлого года вступил в силу новый Перечень видов заработной платы и иного дохода для удержания алиментов, утвержденный постановлением правительства России.

"Также в перечень доходов включены доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), полученные физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"", - пояснили в ведомстве.

Проще говоря, платить будут и самозанятые. Еще в список доходов внесены доходы от реализации недвижимости "в связи с осуществлением экономической деятельности". Речь о ситуациях, когда граждане систематически покупают и продают квартиры ради заработка.

Схема такая: жилье приобретается на стадии строительства. После сдачи дома в квартире делается ремонт, и квадратные метры уходят уже втридорога. Этим промышляют многие, вычислить таких людей нетрудно: они постоянно что-то покупают и продают.

Если же человек продал квартиру, чтобы доплатить и купить побольше, приставы к нему не придут. В таком случае продажа жилья не является коммерцией. Зато тот, кто сдает квартиры в аренду, тоже должен делиться доходами с детьми.

Напомним также, что недавно принят закон, усиливающий ответственность для неплательщиков алиментов. Теперь должники не смогут выплачивать мизерные суммы, чтобы избежать претензий. Мол, они же не злостные алиментщики, так как платят своим детям. Просто недоплачивают.

Поправки в закон убрали эту лазейку-отговорку. Ответственность будет наступать, если алиментщик не выплачивает полные суммы без уважительных причин. Первый раз человека накажут по КоАП. Если родитель и после этого не возьмется за ум и кошелек, наступит уже уголовная ответственность.

Происшествия Правосудие Суд Общество Семья и дети Разводы и алименты

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