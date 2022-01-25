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25.01.2022 10:01
Рубрика: Экономика

Прогноз Saxo Bank: Мировая экономика под пятой "зеленого" монстра

Текст: Сергей Тихонов
Критическим препятствием для мирового экономического роста является разворачивающийся в мире энергетический кризис, считают аналитики Saxo Bank, представившие свой прогноз на первый квартал 2022 года.
Фото: AFP/ERIC PIERMONT Фото: AFP/ERIC PIERMONT
Фото: AFP/ERIC PIERMONT

По их мнению, энергетический кризис будет продолжаться из-за недостаточного инвестирования в добычу ископаемых видов топлива, которые по-прежнему являются основным источником энергии.

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"С конца 2020 года мы придерживаемся мнения, что реальная экономика слишком мала для финансовых и экономических программ правительств, центральных банков и "зеленой" трансформации", - отмечает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

С точки зрения экспертов Saxo Bank, сами развитые европейские страны создали монстра, который подпитывает энергетический кризис, политически продвигая переход к "зеленой" энергетике. Чем дольше будет продолжаться работа в этом направлении без ощутимого плана по обеспечению плавного перехода к желаемому "зеленому" будущему энергетики, тем более хаотично будет нарушаться функционирование экономики, а спрос на энергию превысит возможности ее генерации.

Подобного роста цен на энергию и электричество, как в 2021 году, не наблюдалось с 1970-х годов. Цены на электроэнергию в Европе выросли в десять раз по сравнению с долгосрочным средним уровнем.

"Самым страшным упущением политиков является неспособность признать реальность того, что альтернативная энергия сама по себе не может обеспечить будущее при сохранении нынешнего уровня жизни", - подчеркивается в документе. Более высокие цены на энергоносители являются налогом на потребителей и бизнес. Они могут привести к росту потребительских цен и сокращению рентабельности бизнеса за счет высоких прямых операционных расходов и вторичного инфляционного давления, которое по-разному сказывается на разных отраслях.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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В исследовании говорится, что в 2022 году ограниченное предложение и инфляционное давление будут поддерживать доходность инвестиций в сырьевые товары. Декарбонизация мира будет все больше приводить к так называемой "зеленой" инфляции. Поддержка процесса "зеленого" перехода будет осуществляться за счет растущих цен и спроса на сырьевые товары. В том числе, это будет из-за необходимости инвесторов соблюдать принципы ESG (высокая экологическая, социальная и корпоративная ответственность - "РГ"), запрещающие финансировать добычу полезных ископаемых и проекты, связанные с бурением.

При этом некоторые надежды эксперты Saxo Bank связывают с пересмотром Европой своей энергетической политики. Во время рождественских каникул Европейская комиссия опубликовала предложенную таксономию - систему классификации, которая устанавливает список экологически устойчивых видов экономической деятельности. Как ископаемый газ, так и атомная энергетика были включены в число экологически чистых источников электроэнергии, хотя и с оговорками. Антиядерные страны (Австрия, Германия и Нидерланды) выразили протест включению в документ этого вида электрогенерации, но у них нет квалифицированного большинства, чтобы отклонить его в Совете. Решение пока не принято, его следует ожидать к июлю 2022 года.

Экономика Отрасли Энергетика

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