Программа льготной семейной ипотеки привела к росту рождаемости

Льготные ипотечные программы для семей с детьми положительно сказываются на демографии. За время действия программы помощи с ипотекой многодетным семьям родились 978,4 тысячи третьих и последующих детей, подсчитали эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). За последние годы доля третьих и последующих рождений выросла с 23,4% среди всех рождений в 2018 до 27% в 2020 году.

По данным Росстата, коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину) в последние два года устойчиво растет. Если в 2018-2019 гг. он был равен 0,33, то в 2020 поднялся до 0,36, а в 2021 году - до 0,37.

Для семейных покупателей сейчас действует программа "Семейной ипотеки" с льготной ставкой до 6% (фактически она выдается крупнейшими банками в среднем под 4,77%), а также программа выплаты многодетным семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. По данным ДОМ.РФ, эти выплаты получили уже почти 270 тысяч многодетных семей на общую сумму около 120 млрд рублей. Более 150 тысяч семей смогут получить их в нынешнем году. Наибольшим спросом программа пользуется в Москве, Подмосковье, Чечне, Башкортостане, Ингушетии, Татарстане, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской областях и Краснодарском крае. На эти регионы приходится 40% всех выплат. После использования этой выплаты ежемесячный платеж в среднем снизился на 30%, а 13 тысяч семей полностью погасили кредит.

Между тем у семей остается все меньше времени, чтобы принять решение: в программах могут участвовать семьи, где дети родились до конца 2022 года. Эти программы нужно продлевать, считает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева, решение жилищного вопроса - большой стимул для рождения детей. В то же время, как подчеркивает первый заместитель декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций, профессор департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев, льготная ипотека является важным, но не главным мотивом для рождения второго и последующих детей.

"На первых местах стоят семейные причины - желание, чтобы имеющийся ребенок не чувствовал себя одиноким, чтобы старшие дети учились заботе о младших, желание еще раз пережить материнство, и лишь потом идут мотивы, связанные с желанием решить жилищные проблемы, используя господдержку. По нашим исследованиям, только для 13% семей мотивация к рождению второго ребенка, завязанная на льготную ипотеку, имеет большое значение. Получение ипотеки подразумевает принятие на себя существенных обременений, приводящих к снижению уровня жизни на длительный срок. Чтобы взять ипотеку и регулярно ее погашать, семье нужен совокупный доход не менее 100 тыс. рублей в месяц, а таких семей не так много", - подчеркивает Селезнев.

По словам управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, программы неоднократно совершенствовались. Например, выплаты для многодетных стало возможно использовать на строительство дома, право на "Семейную ипотеку" с июля 2021 года получили семьи с одним ребенком. ДОМ.РФ допускает возможность обсуждения продления сроков и изменения условий программ на площадке правительства и Госдумы, добавил Ниденс.