Противоречия США, ЕС и России наносят вред экологии

Обострившиеся до предела политические разногласия России с США и Европой могут нарушить планы по достижению углеродной нейтральности и энергопереходу западных стран. Амбициозных целей климатической повестки не получится добиться без экономического роста и стабильности, которые невозможны без надежных поставок энергоресурсов. Обеспечить их Европе может только Россия.

Если будут введены санкции в отношении отечественной энергетической сферы, наша страна также пострадает, как поставщик сырья. Но дефицита энергоресурсов на внутреннем рынке не возникнет, а экспорт углеводородов, от которого зависит бюджет, будет постепенно перенаправлен в другие страны. Финансовые потери неминуемы, мы не живем изолированно от остального мира, но с точки зрения достижения климатических целей РФ - достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году, - влияние санкций не окажется таким сокрушительным, как для западных стран, зависимых от импорта ресурсов.

На первый взгляд, отказ от российского сырья, наоборот должен подстегнуть бурное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Европе и темпы движения к энергопереходу (отказа от нефти, угля и газа). Проблема в том, что в переходный период ВИЭ требуется субсидирование, прямое или косвенное. В Евросоюзе генерацию на основе ВИЭ делали рентабельной за счет искусственного подорожания традиционных источников энергии. Отсюда, в том числе возникли - сборы за выбросы CO 2 и идея трансуглеродного регулирования. При этом от использования углеводородов прямо сейчас никто не собирался отказываться. Без них пока невозможно функционирование европейской энергосистемы.

В 2021 году цены на газ и уголь взлетели значительно выше, чем того требует развитие ВИЭ. Генерация на их основе не дает нужных объемов энергии, а традиционные источники стали очень дороги для потребителя. Рост цен на энергоресурсы разгоняет инфляцию, то есть вызывает подорожание всех других товаров. Поэтому любые санкции в отношении российской энергетической сферы бумерангом ударят по экономике Европы. Они вызовут еще больший рост цен на газ, уголь, нефть, а в результате, и на электроэнергию, уменьшая доходы бизнеса и населения, вынуждая правительства субсидировать уже не энергопереход, а энергопотребление и наиболее важные отрасли экономики.

Странам ЕС, отказавшись от импорта углеводородов из России, можно, конечно, нырнуть в омут быстрейшего развития генерации на основе ВИЭ, но шансов из него вынырнуть немного, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон уже назвала размер субсидий для жителей ЕС из-за роста цен на энергоносители - 21 млрд евро, и это не считая потерь бизнеса, уточняет эксперт.

По его мнению, уже энергетический кризис прошлого года показал, что темпы энергоперехода нужно снизить, иначе это может привести к экономической, а вслед за этим и к социальной катастрофе. Ограничения же импорта сырья из России поставит окончательный крест на принятых Европой планах по декарбонизации экономики.

Заместить российскую нефть еще можно будет поставками с Ближнего Востока и из США, если там будут лишние объемы, а вот альтернативы нашему газу у Европы нет никакой. Заменить его можно будет только поставками совсем неэкологичного и дорогого (с учетом доставки) угля, например, из Австралии. Уже в 2021 году, по данным Saxo Bank, во многом из-за роста цен на газ, количество электроэнергии, вырабатываемой в мире при сжигании угля, увеличилось на 9% и достигло нового рекордного уровня. И произошло это, в том числе, за счет стран, которые официально декларировали стремление снизить до нуля генерацию на угле, например, Германии.

Отказ Европы от российских энергоресурсов неизбежно приведет к резкому скачку мировых цен на них, считает аналитик "Финам" Ольга Беленькая. Новый виток роста цен на нефть, газ и электроэнергию может вызвать серьезный кризис не только в европейской энергетике, но и промышленности, сельском хозяйстве, а также иметь неприемлемо высокую социальную цену, отмечает эксперт.

В этих условиях о больших инвестициях и бурном развитии ВИЭ, требующих больших субсидий, не может быть и речи. Скорее возникнет потребность, как то успокоить ситуацию, снизить напряжение в обществе, которое уже сейчас высоко из-за роста цен на энергию и инфляции. Санкции же в отношении сырья из России приведет к тому, что энергетический кризис в Европе станет политическим, считает Симонов.